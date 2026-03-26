Φαβορί για βασικός στο φιλικό Ισπανία-Σερβία ο Γιόβιτς-«Είναι ο φορ στην καλύτερη φόρμα»

Επικρατέστερος για τη θέση του βασικού φορ της Σερβίας στο αυριανό σπουδαίο φιλικό με την Ισπανία στο «Θεράμικα» (22:00), έδρα της Βιγιαρεάλ, είναι ο Λούκα Γιόβιτς, όπως αναφέρουν τα σερβικά ΜΜΕ. Ο φορ τηςΑΕΚ έχει προβάδισμα να προτιμηθεί από τον Βέλικο Παούνοβιτς έναντι του Αλεξάνταρ Μίτροβιτς της Αλ Ραγιάν, ενώ απουσιάζει ο Ντούσαν Βλάχοβιτς της Γιουβέντους.

«Ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αγωνίζεται σε ένα δυνατότερο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα σκοραρίσματος από όλους τους Σέρβους επιθετικούς, χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας: σκόραρε 20 γκολ σε 37 αγώνες για την ΑΕΚ αυτή τη σεζόν, μια επίδοση που δεν είχε από την πρώτη του θητεία στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Δεδομένου ότι ήταν περιορισμένος σε λεπτά συμμετοχής και απόδοση στις προηγούμενες ομάδες του, ο Γιόβιτς στην εθνική ομάδα της Σερβίας ερχόταν κυρίως από τον πάγκο. Έκανε 50 εμφανίσεις και δεν ήταν βασικός σε 33. Κατά μέσο όρο, ο Λούκα έχει παίξει 42 λεπτά ανά αγώνα με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Η εντύπωση είναι πολύ μικρή για έναν επιθετικό τέτοιων χαρακτηριστικών, θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ περισσότερα. Αλλά δεν είναι πολύ αργά», αναφέρει η Mozzart Sport.

