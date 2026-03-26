Προσύμφωνο Ντεσάν με την Αλ Ιτιχάντ

Προσύμφωνο με την Αλ Ιτιχάντ για να συνεχίσει την καριέρα του εκεί από τη νέα σεζόν έχει ο Ντιντιέ Ντεσάν, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Ο 57χρονος προπονητής θα αποχωρήσει από τον πάγκο της εθνικής Γαλλίας μετά το Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ο Ντεσάν σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην γαλλική εκπομπή «Telefoot», είχε αποκαλύψει ότι είχε επαφή με έναν σύλλογο από τη Saudi Pro League και μάλιστα δεν απέκλεισε στο μέλλον τη πιθανότητα να εργαστεί στη Σαουδική Αραβία.

Το σχετικό ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας αναφέρει πως η Αλ Ιτιχάντ έχει προσφέρει στον Γάλλο ομοσπονδιακό τεχνικό διετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 30 εκατ. ευρώ (!), για να πάρει τη θέση του Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Ο Ντεσάν μετρά 173 αγώνες στην τεχνική ηγεσία της Γαλλίας και θα συμμετάσχει το προσεχές καλοκαίρι στο τέταρτο Μουντιάλ ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, συμπληρώνοντας 14 χρόνια στον πάγκο των «τρικολόρ». Τη θέση του φαβορί είναι να πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την δεύτερη αποχώρησή του από την Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2021.

