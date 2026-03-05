Στο GRAND PRIX UPPER της Αυστρίας αγωνίζεται ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

Με προορισμό την Αυστρία ταξίδεψαν την Τετάρτη (04/3) οι Πέτρος Χριστοδουλίδης (-66kg), ο Κυπριανός Ανδρέου (-73 kg) και ο Οδυσσέας Γιωργάκης (-81 kg) , μέλε της εθνικής ομάδας Τζούντο για να λάβουν μέρος GRAND PRIX UPPER. Πλέον, στην τέταρτη έκδοσή του, η διοργάνωση του GRAND PRIX UPPER έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά και καλύτερα τουρνουά στο παγκόσμιό καλεντάρι της Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Λιντζ της Άνω Αυστρίας από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου στο TipsArena. Στην διοργάνωση θα συμμετάσχουν περίπου 500 Τζουντόκα από 62 χώρες, όπου αυτό δείχνει μια εντυπωσιακή αύξηση από τους 416 αθλητές και 52 χώρες που συμμετείχαν την περασμένη σεζόν.

«Πρόκειται για ένα αρκετά δύσκολο αγώνα, στην κατηγορία μου θα υπάρχουν ξανά 50 συμμετοχές, πιστεύω ότι είμαι έτοιμος και μακάρι να πάνε όλα καλά» ανάφερε ο Χριστοδουλίδης για το GRAND PRIX UPPER.

Μετά από ένα καταπληκτικό αγώνα τον περασμένο μήνα στο GRAND SLAM του Παρισιού, όπου κατέλαβε την 9η θέση και εξασφάλισε 160 βαθμούς στην Παγκόσμια Κατάταξη, ο 21χρονος Τζουντόκα τώρα βρίσκεται στο Νο58 της Παγκόσμιας Κατάταξης. Ακόμη τρεις αθλητές, από τους οκτώ Κύπριους που έλαβαν μέρος στον αγώνα, κατάφεραν να περάσουν στους «16» και συγκεκριμένα οι Ζανέτ Μιχαηλίδου (-78kg ), Γιώργος Κρουσανιωτάκης (-100kg), Σοφία Ασβεστά (-52kg), που μάζεψαν πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη.

Ο Πέτρος θα λάμβανε μέρος στο Αφρικανικό Όπεν στις 15 Φεβρουαρίου, όμως λόγω του ότι είχε Γρίπη Α δεν πήγε στην Τυνησία, έτσι αφού πέρασε γρήγορα την γρίπη συνέχισε στην Κύπρο την σκληρή δουλεία με στόχο το GRAND PRIX UPPER στην Αυστρία. Για να μην υπερφορτώσει το πρόγραμμα του αποφάσισε να μην βάλει στα πλάνα του το GRAND SLAM της Τασκένδης. «Από το PARIS GRAND SLAM μέχρι τώρα συνέχισα κανονικά τις προπονήσεις μου. Το πρόγραμμα είχε καθημερινά τζούντο και παράλληλα γυμναστήριο για φυσική κατάσταση. Προσπαθούσα να κρατήσω καλό ρυθμό στις προπονήσεις ώστε να είμαι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για τους επόμενους αγώνες» πρόσθεσε ο 21χρόνος Τζουντόκα.

Την Παρασκευή, 6 Μαρτίου ο Πέτρος Χριστοδουλίδης θα αγωνιστεί στην κατηγορία των – 66kg, ενώ το Σάββατο στις 7 Μαρτίου θα αγωνιστούν ο Κυπριανός Ανδρέου στην κατηγορία των -73 kg και ο Οδυσσέας Γιωργάκης στην κατηγορία των -81 kg.

Αμέσως μετά το GRAND PRIX UPPER ο Πέτρος θα μεταβεί στo Olympic training camp της Τσεχία για μια εβδομάδα. Αποτελεί ένα αρκετά απαιτητικό προπονητικό καμπ το οποίο θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί περισσότερο. Θα συμμετάσχουν 758 αθλητές από 49 χώρες.

Τις προσπάθειες του Πέτρου Χριστοδουλίδη στηρίζουν η Allwyn Κύπρου, η Χαραλαμπίδης/Κρίστης, τα προγράμματα αθλητικών υποτροφιών #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ έχει την αμέριστη συμπαράσταση του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και της Ομοσπονδίας Τζούντο.