Οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη

Πέρασαν οκτώ χρόνια από την ημέρα που απεβίωσε ο Κωστάκης Κουτσοκούμνης, ο οποίος διετέλεσε στην προεδρία της ΚΟΠ.

Η ανάρτηση της Ομοσπονδίας αναφέρει:

«Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του Κωστάκη Κουτσοκούμνη.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για 17 χρόνια, από το 2001 μέχρι το θάνατο του, στις 5 Μαρτίου του 2018, αφήνοντας ανεξίτηλη την σφραγίδα του στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο.

Αιωνία του η μνήμη».