Ο θάνατός σου, η ζωή μου!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Εθνικό Άχνας στο ΓΣΠ το Σάββατο 7/3 στις 17:00, εκεί όπου προβλέπεται μεγάλη μάχη αφού και οι δύο ομάδες βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού με την ομάδα του Τακτακαλά να είναι στους 25 βαθμούς και την προσφυγική στους 23, έτσι θα πρέπει να παλέψουν για να παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τον Ακρίτα(1-3) στην έδρα του, πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Λάρνακα απέναντι στην ΑΕΚ(1-1) και θα μπει στη μάχη ανεβασμένος ψυχολογικά για να πάρει τη νίκη.

Σε αντίθεση με τον Εθνικό που τα τελευταία του αποτελέσματα ήταν αρνητικά, τόσο με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό(1-0), όσο και με την Ομόνοια Αραδίππου στο Δασάκι(0-1). Ωστόσο, αυτό δεν θα παίξει κάποιο ρόλο αφού σε τέτοια παιχνίδια οι ποδοσφαιριστές πρέπει να εμφανίζονται προετοιμασμένοι για να διεκδικήσουν το καλύτερο.

Μία ενδεχόμενη νίκη θα είναι ένα «μπουστάρισμα» για την συνέχεια και θα φέρει ανακούφιση και για τις δύο ομάδες, κάτι το οποίο χρειάζονται για τη συνέχεια.

Αντρέας Πολυκάρπου