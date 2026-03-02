ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ελ Κααμπί: 50 γκολ στη Super League και θέση στο Top-20 του Ολυμπιακού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ελ Κααμπί: 50 γκολ στη Super League και θέση στο Top-20 του Ολυμπιακού

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 50 γκολ στη Super League με τον Ολυμπιακό και μπήκε στο Top-20 των σκόρερ των «ερυθρόλευκων», οδηγώντας στο 2-1 επί του Πανσερραϊκού.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν ήταν απλώς ο παίκτης που «ξεκλείδωσε» τον Πανσερραϊκό. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής μιας ακόμη ιστορικής ημέρας για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε στην εκτός έδρας νίκη (2-1) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε τα 50 τέρματα στο πρωτάθλημα με τα «ερυθρόλευκα» (45 στην κανονική διάρκεια και 5 στα playoffs) και μπήκε στο Top-20 των σκόρερ του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ελ Κααμπί προσπέρασε ήδη ονόματα όπως ο Ολέγκ Προτάσοφ και ο Πέτρος Καραβίτης, ανεβαίνοντας στη 20ή θέση της λίστας των κορυφαίων «κανονιέρηδων» του Ολυμπιακού από το 1959-60 και μετά.

Και δεν σταματά εκεί. Ο 33χρονος φορ έχει πλέον 78 γκολ συνολικά με τη φανέλα των Πειραιωτών σε όλες τις διοργανώσεις και δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει την αναρρίχησή του στη σχετική κατάταξη.

Παράλληλα, τα 15 γκολ που έχει ήδη σημειώσει στο φετινό πρωτάθλημα ισοφαρίζουν την καλύτερη επίδοσή του σε κανονική περίοδο των δύο προηγούμενων σεζόν, με αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του για να την ξεπεράσει.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ζίβκοβιτς: Έφτασε τα 40 γκολ στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Μαγιαμπέλα: Το πλάνο επιστροφής και το μεγάλο ερωτηματικό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ομόνοια – Απόλλων: Μεγάλο φαβορί, φαβορί ή… restart;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ελ Κααμπί: 50 γκολ στη Super League και θέση στο Top-20 του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Συναγερμός στη Βάση Ακρωτηρίου μετά από επίθεση με drone - Κλειστά τα σχολεία σε Τραχώνι, Επισκοπή και Ακρωτήρι

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (02/03/26)

TV

|

Category image

Ο Κασεμίρο δεν ανανέωνει με τη Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους τον... θέλει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγαλώνει η πίεση... παντού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κάποιος καταράστηκε τον Λιάσο, δεν εξηγείται αλλιώς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με «τριάρα» επί του Άρη, ο Παναθηναϊκός πάτησε ξανά στην τετράδα και στη ζώνη των playoffs

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Oι χαμένες ευκαιρίες και το... επιδόρπιο με ντέρμπι τίτλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοφάριση του Άντερσον σε «νεκρό» χρόνο και οι άλλες φάσεις του ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ… επέστρεψε, με νέα λάμψη Χατσίδη και come back Κωνσταντέλια!

Ελλάδα

|

Category image

Λουκά: «Είμαι 46 χρονών, αυτό δεν το έχω δει ποτέ»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη