Ελ Κααμπί: 50 γκολ στη Super League και θέση στο Top-20 του Ολυμπιακού

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν ήταν απλώς ο παίκτης που «ξεκλείδωσε» τον Πανσερραϊκό. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής μιας ακόμη ιστορικής ημέρας για τον ίδιο και τον Ολυμπιακό.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε στην εκτός έδρας νίκη (2-1) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε τα 50 τέρματα στο πρωτάθλημα με τα «ερυθρόλευκα» (45 στην κανονική διάρκεια και 5 στα playoffs) και μπήκε στο Top-20 των σκόρερ του συλλόγου στη μεγάλη κατηγορία.

Το επίτευγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Ελ Κααμπί προσπέρασε ήδη ονόματα όπως ο Ολέγκ Προτάσοφ και ο Πέτρος Καραβίτης, ανεβαίνοντας στη 20ή θέση της λίστας των κορυφαίων «κανονιέρηδων» του Ολυμπιακού από το 1959-60 και μετά.

Και δεν σταματά εκεί. Ο 33χρονος φορ έχει πλέον 78 γκολ συνολικά με τη φανέλα των Πειραιωτών σε όλες τις διοργανώσεις και δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει την αναρρίχησή του στη σχετική κατάταξη.

Παράλληλα, τα 15 γκολ που έχει ήδη σημειώσει στο φετινό πρωτάθλημα ισοφαρίζουν την καλύτερη επίδοσή του σε κανονική περίοδο των δύο προηγούμενων σεζόν, με αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του για να την ξεπεράσει.

