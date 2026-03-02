Συναγερμός στη Βάση Ακρωτηρίου μετά από επίθεση με drone - Κλειστά τα σχολεία σε Τραχώνι, Επισκοπή και Ακρωτήρι

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν, μετά τα μεσάνυχτα, οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, μετά από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, που φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone. Κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους, με κάποιους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου.

Το περιστατικό φαίνεται να επιβεβαιώνεται μέσα από ηλεκτρονικά μηνύματα των ΒΒ, που αποστέλλονται σε μέλη του προσωπικού και είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο καλούνται μέλη του προσωπικού και οι οικογένειες τους όπως παραμείνουν στα σπίτια τους, λόγω απειλής για την ασφάλεια και όπως καλυφθούν κάτω από έπιπλα, μακριά από παράθυρα. Δεύτερο μήνυμα φέρεται να κάνει αναφορά σε κτύπημα από drone στον αεροδιάδρομο των Βάσεων Ακρωτηρίου και σε μικρές υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.

Κλειστά τα σχολεία σε Τραχώνι, Επισκοπή και Ακρωτήρι

Νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι, για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στις περιοχές Τραχωνίου, Επισκοπής και Ακρωτηρίου θα παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι γονείς που έχουν ήδη μεταβεί στις σχολικές μονάδες μπορούν να παραλάβουν τα παιδιά τους. Για τους μαθητές, ωστόσο, των οποίων οι γονείς δεν είναι σε θέση να τους παραλάβουν, διευκρινίζεται ότι θα παραμείνουν στα σχολεία, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, μέχρι νεωτέρας.

Διανυκτέρευση κατοίκων στο ΚΕΝ Λεμεσού

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθως αεροσκάφη να απογειώνονται από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ η Αστυνομία των Βάσεων προχώρησε σε αποκοπή των δρόμων που οδηγούν προς το Ακρωτήρι.

Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, που μετέβη στο δημοτικό διαμέρισμα και ενημέρωνε τους κατοίκους για τη διάθεση του ΚΕΝ Λεμεσού, σε περίπτωση που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έδωσε τις σχετικές οδηγίες, ενώ μεγάλος αριθμός κατοίκων εγκατέλειψε το Ακρωτήρι.

Σημειώνεται ότι οι Βρετανικές Βάσεις δεν σχολίασαν το περιστατικό, παραπέμποντας στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση τα σχολεία σε Ακρωτήρι και Επισκοπή θα παραμέινουν κλειστά σήμερα.

Σε νεότερη ενημέρωση, οι Βρετανικές Βάσεις αναφέρουν πως «ως προληπτικό μέτρο, προγραμματίζεται προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που εδρεύει στη RAF Ακρωτηρίου».