19 οι Νορβηγοί και έξι οι ξένοι - Η Μπόντο το έκανε και πέτυχε!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Ο Δημήτρης Δημητρίου αρθρογραφεί στο «ΓΗΠΕΔΟ» για το απίστευτο κατόρθωμα της Νορβηγικής ομάδας.

Στο ποδόσφαιρο για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι υπάρχει χώρος για μικρές ομάδες που ονειρεύονται. Εμείς θυμόμαστε με περηφάνια τον ΑΠΟΕΛ στο Champions League το 2012. Σήμερα εμφανίστηκε η Μπόντο Γκλιμτ, από τη Νορβηγία και τη μικρή, γραφική πόλη του Μπούντε, με 44 χιλιάδες κατοίκους. Η Μπόντο Γκλιμτ, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική πορεία, έφθασε στην ενδιάμεση φάση των «16» όπου κληρώθηκε με την πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ!

Όλοι στην Ευρώπη πίστεψαν ότι μέχρις εδώ ήταν για τη νορβηγική ομάδα. Λογάριαζαν λάθος. Η Μπόντο Γκλιμτ κέρδισε 3-1 στην έδρα της με τον πλαστικό χλοοτάπητα και 2-1 μέσα στο Μιλάνο. Σύνολο 5-2! Για να πραγματοποιηθεί το όνειρο της Μπόντο, οι άνθρωποί της δούλεψαν σκληρά και μεθοδικά τα τελευταία χρόνια. Το 2021 με τη νίκη 6-1 επί της Ρόμα στο Conference League έστειλαν τα πρώτα τους μηνύματα...

Στο επίσημο ρόστερ της Μπόντο υπάρχουν 25 παίκτες. Οι Νορβηγοί είναι 19 και έξι ξένοι. Εδώ ακριβώς είναι που βασίστηκαν ο προπονητής Κιετί Κνούτσεν και το υπόλοιπο επιτελείο. Στο τοπικό στοιχείο, τη νεανικότητά του (25,5 μ.ο. ηλικίας) και τον ενθουσιασμό του. Οι Νορβηγοί, ειδικά στους εκτός έδρας αγώνες, δεν επιτίθενται συνέχεια. Όταν όμως το κάνουν βγάζουν φωτιές! Στην έδρα τους γίνονται ακόμα πιο ισχυροί...

Η νορβηγική ομάδα, από την άκρη του αρκτικού κύκλου, στέλνει σήμερα τα μηνύματα σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις ομάδες των μικρών χωρών. Όταν προγραμματίζεις και δουλεύεις σωστά, τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Και σίγουρα μην ξεχνάτε τους ντόπιους παίκτες. Η Μπόντο το έκανε και πέτυχε με το 19-6...

19 οι Νορβηγοί και έξι οι ξένοι - Η Μπόντο το έκανε και πέτυχε!

