ΒΙΝΤΕΟ/Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ/Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μήνυμα προς τον κυπριακό λαό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατρίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι.

Όπως ανέφερε, στις 12:03 μετά τα μεσάνυχτα, μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων της RAF Ακρωτηρίου, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετέχει, ούτε προτίθεται να εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο, λειτουργώντας «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη:

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. 

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.  Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση. 

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση. 

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.  

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.  

 

ΚΥΠΡΟΣ

Διαβαστε ακομη