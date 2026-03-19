ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Άντε, γράψτε Ιστορία!

Η λευκή ισοπαλία που απέσπασε στο Λονδίνο αύξησε τις ελπίδες των κιτρινοπράσινων

Να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στο «Σέλχαρστ Παρκ» και να γίνει μόλις η δεύτερη κυπριακή ομάδα που περνά σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης (μετά τον ΑΠΟΕΛ το 2012 στο Champions League) θα επιδιώξει η ΑΕΚ, η οποία απόψε (19:45) δίνει τον πιο μεγάλο και ιστορικό της αγώνα από τη χρονιά της ενοποίησης. Η λευκή ισοπαλία που απέσπασε στο Λονδίνο αύξησε τις ελπίδες των κιτρινοπράσινων για πρόκριση στους «8» του Conference League, παρ' όλο που η Κρίσταλ Πάλας παραμένει το φαβορί.

Ωστόσο, στην ΑΕΚ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις πιθανότητές τους, προκειμένου να θαμπώσουν ξανά την ποδοσφαιρική Ευρώπη, εκμεταλλευόμενοι και το μομέντουμ που δημιουργήθηκε μετά την επισημοποίηση της επιστροφής Άντρου Καραπατάκη στην προεδρία του συλλόγου. Η «Αρένα» θα πρέπει να κοχλάζει και ο κόσμος να γίνει ο 12ος παίκτης για να «σπρώξει» την ομάδα στο ποδοσφαιρικό θαύμα. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία να γράψει Ιστορία με χρυσά γράμματα, να γεμίσει εκ νέου τα ταμεία της και ν’ ανεβάσει κατακόρυφα το δικό της πρεστίζ αλλά και αυτό του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Σ’ αυτή την τιτάνια προσπάθεια που θα κάνει ώστε να θέσει εκτός διοργάνωσης μία ομάδα της Premier League (και εκ των φαβορί για κατάκτηση του Conference League), ο Χάβι Ροθάδα, στο ντεμπούτο του στην «Αρένα, καλείται να διαχειριστεί μισή ντουζίνα απουσίες και βάλε… Εκτός πλάνων είναι οι Μιραμόν, Ναούμ, Σουάρεθ, Αμίν, ενώ δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα οι Χάιρο και Καρδέρο. Θυμίζουμε ότι εκτός πλάνων για το υπόλοιπο της σεζόν είναι ο Τσακόν.

Αντίθετα, ο Ρομπέρζ, όπως δήλωσε χθες ο Ροθάδα, είναι διαθέσιμος. Το μεγάλο ερωτηματικό ως προς τον καταρτισμό της βασικής ενδεκάδας έχει να κάνει με τον παίκτη που θα καλύψει το δεξί φτερό της επίθεσης, με δεδομένο ότι ο Ρούμπιο είναι μεν σε καλύτερη κατάσταση αλλά προέρχεται από αποχή. Ένα πιθανό σενάριο θέλει τον Εκπολό να ξεκινά δεξί μπακ και τον Π. Ιωάννου να παίζει λίγο πιο μπροστά απ’ αυτόν. Η ΑΕΚ αναμένεται να παραταχθεί με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία, Σαμπορίτ (Ρομπέρζ), Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς (πήρε ανάσες αφού δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Εθνικό), Ρόντεν, Ιβάνοβιτς, Π. Ιωάννου, Μπάγιτς ή Καμπρέρα. Δεν αποκλείεται και το σενάριο η ΑΕΚ να παίξει με τρία στόπερ.

Τόσα εισιτήρια διατέθηκαν στην «Αρένα»

