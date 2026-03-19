Ολυμπιακός-Μπασκόνια: Για ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς το πλεονέκτημα

Κόντρα στην Μπασκόνια με στόχο μια ακόμα νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά στο πλεονέκτημα της έδρας ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:15) τους Βάσκους για την 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ψάχνοντας δεύτερη συνεχόμενη νίκη μέσα σε διάστημα δύο ημερών, έτσι ώστε να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας!

Το βράδυ της Τρίτης οι Πειραιώτες πανηγύρισαν τη νίκη με 104-87 στην εξ αναβολής εντός έδρας αναμέτρησή τους με την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Φουρνιέ! Ο Γάλλος πραγματοποίησε μία από τις εντυπωσιακότερες εμφανίσεις του με τα «ερυθρόλευκα», κάνοντας διπλό ρεκόρ καριέρας σε σκοράρισμα (36 πόντοι) και PIR (36 βαθμούς), παίρνοντας σημαντικότατες βοήθειες επιθετικά από τον Βεζένκοφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 πόντους.

Έτσι, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από την εκτός έδρας ήττα του κόντρα στη Μονακό, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 21-11 και κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα για να πάρει το πλεονέκτημα της έδρας στα playoffs. Την επόμενη εβδομάδα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα ταξιδέψει στην Ισπανία, για να τεθεί αντιμέτωπη με τη Βαλένθια (24/3, 21:30).

Στα αγωνιστικά, ο προπονητής του Ολυμπιακού θα έχει ξανά στη διάθεσή του Τζόουνς, Τζόζεφ και Μόρις, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με τη Φενέρ, ενώ μένει να δούμε ποιοι θα μείνουν τελικά εκτός δωδεκάδας, αφού μόνο οι Φαλ και Έβανς παραμένουν εκτός δράσης.

«Η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ταχύτητα. Με τους τραυματισμούς είχε μια πτώση στην απόδοσή της. Με βάση τη φιλοσοφία του προπονητή της θέλει να παίζει σε μεγάλη ταχύτητα. Πρέπει να κάνουμε καλές επιλογές στην επίθεση. Δεν θεωρούμε κανένα παιχνίδι εύκολο. Αυτό είπα και στους παίκτες. Αυτό που σου δίνει καλή πορεία στην EuroLeague είναι η σταθερότητα. Να ξεχάσουμε τη χθεσινή εμφάνιση και να παίξουμε καλά αύριο. Ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι η νίκη είναι προδιαγεγραμμένη, αλλά δεν είναι έτσι», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Από την άλλη, η Μπασκόνια βρίσκεται στην 19η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 9-22. «Μετρά» έξι διαδοχικές ήττες στην Ευρωλίγκα, με πιο πρόσφατη αυτή κόντρα στην Dubai BC (100-94), ενώ έχει να πανηγυρίσει από τις 30/1, όταν είχε επιβληθεί με 102-92 της Ζάλγκιρις στην «Fernando Buesa Arena». Ωστόσο, στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου έγραψε ιστορία κατακτώντας το Κύπελλο Ισπανίας, μια πολύ σημαντική επιτυχία για τον σύλλογο.

Ο προπονητής της, o 42χρονος Ιταλός, Πάολο Γκαλμπιάτι, δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Κούρουκς, Ντιόπ και Σεντεκέρσκις, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ενώ αμφίβολη δίνεται η συμμετοχή του Λουβαβού-Καμπαρό.

«Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Κάθε παιχνίδι είναι ένας διαγωνισμός και αυτό που περιμένω είναι οι παίκτες μου να βγουν στο γήπεδο για να τα δώσουν όλα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εναντίον μιας από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρωλίγκας, με πολύ ταλέντο και ένα πολύ πλήρες ρόστερ που αυτή τη στιγμή παίζει εξαιρετικά», δήλωσε ο προπονητής της Μπασκόνια.

Διαιτητές της αποψινής αναμέτρησης θα είναι οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία) και Σέρτζιο Σίλβα (Πορτογαλία).

Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, τον περασμένο Σεπτέμβριο για την πρώτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός είχε πανηγυρίσει τη νίκη με 102-96, έχοντας για κορυφαίους τους Βεζένκοφ (24π, 13π), Ντόρσεϊ (21π) και Μιλουτίνοφ (12π, 14 ριμπ).