Μας περιμένουν μυθικές ματσάρες

Τα ζευγάρια των προημιτελικών στο Champions League

Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Champions League και τα ζευγάρια των προημιτελικών είναι το ένα καλύτερο από το άλλο!

Αρχικά, η Ρεάλ Μαδρίτης που πέταξε εκτός τη Μάντσεστερ Σίτι θα μονομαχήσει με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία κατασπάραξε την Αταλάντα με συνολικό σκορ 10-2!

Ισπανικός εμφύλιος με την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «μπλαουγκράνα» να ψάχνουν τη δική τους ρεβάνς μετά τον αποκλεισμό από την ομάδα του Ντιέγκο Σιμέονε στο Copa Del Rey.

Η Λίβερπουλ θα συναντήσει ξανά την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία την είχε αφήσει εκτός πέρυσι στον δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στο μοναδικό ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβορί η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη.

Στις 7 και 8 Απριλίου τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών, ενώ μια εβδομάδα μετά στις 14 και 15 του μήνα οι ρεβάνς που θα κρίνουν τα εισιτήρια για τα ημιτελικά.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των προημιτελικών του Champions League:

Ρεάλ-Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ

Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά της διοργάνωσης:

Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ

