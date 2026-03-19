Europa League: Τιτανομαχία στη Ρώμη, ψάχνει την ανατροπή η Νότιγχαμ Φόρεστ

Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των ρεβάνς στη φάση των «16» του Europa League, με την πρώτη ομάδα που έχει πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά να είναι η Μπράγκα, που με το εντυπωσιακό 4-0 πέταξε εκτός τη Φερεντσβάρος, η οποία είχε νίκησε με σκορ 2-0 στην Ουγγαρία. Έτσι, ο Παναθηναϊκός αν περάσει την Μπέτις θα βρει απέναντί του την πορτογαλική ομάδα.

Δεδομένα, το ελληνικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην τεράστια μάχη του «τριφυλλιού» στην Ανδαλουσία. Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ έχοντας το 1-0 του πρώτου αγώνα θα δώσουν τα πάντα προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια ιστορική επιτυχία κόντρα σε μια ισπανική τοπ επιπέδου ομάδα.

Επίσης, στην Ισπανία Θέλτα και Λιόν έχουν αφήσει τα πάντα ανοιχτά μετά το 1-1 του πρώτου ματς, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι με την πλάτη στον τοίχο αφού θα ψάξει στη Δανία κόντρα στη Μίντιλαντ την ανατροπή, μιας και είχε γνωρίσει την ήττα με 1-0.

Παράλληλα, η Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα έχει πολύ δύσκολο έργο στην έδρα της Φράιμπουργκ, όμως, παίζει για δύο αποτελέσματα αφού προέρχεται από το 1-0 στην έδρα της. Προβάδισμα πρόκρισης έχει και η Άστον Βίλα που υποδέχεται τη Λιλ, με τους «χωριάτες» να καλούνται να υπερασπιστούν το «διπλό» που έκαναν στη Γαλλία με 1-0.

Τεράστια μάχη αναμένεται στη Ρώμα αφού στον ιταλικό εμφύλιο το 1-1 του πρώτου αγώνα τα έχει αφήσει όλα ανοιχτά για Ρόμα και Μπολόνια. Τέλος, η Πόρτο καλείται να διαχειριστεί στο «Ντραγκάο» την εκτός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στην πάντα επικίνδυνη Στουτγκάρδη.

Το πρόγραμμα για τις ρεβάνς των «16» του Europa League:

Πέμπτη (19/03)

Θέλτα-Λιόν (19:45)

Μίντιλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45)

Φράιμπουργκ-Γκενκ (19:45)

Άστον Βίλα-Λιλ (22:00)

Ρεάλ Μπέτις-Παναθηναϊκός (22:00)

Πόρτο-Στουτγκάρδη (22:00)

Ρόμα-Μπολόνια (22:00)