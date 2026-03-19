ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπέτις – Παναθηναϊκός: Έχει το πάνω χέρι και μπορεί να προκριθεί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η πράσινη ιστορία χωρά κι άλλη σελίδα… ευρωπαϊκής υπέρβασης

Ο Παναθηναϊκός (22:0) φιλοξενείται από την Μπέτις στο «Καρτούχα» της Ανδαλουσίας και με 3.500 οπαδούς του στις εξέδρες θέλει να θυμηθεί εποχές προ 20ετίας, αφού τελευταία φορά είχε βρεθεί στα προημιτελικά του νυν Europa League, τότε Κυπέλλου UEFA, πίσω στο 2003.

Οι «πράσινοι» με κάβα τη μαχητικότητά τους, το πείσμα τους, τις αστείρευτες δυνάμεις τους και τις… ανάσες που πήρε ο βασικός τους κορμός στο 0-0 με τον Παναιτωλικό, θα παλέψουν ξανά απέναντι στους Ανδαλουσιάνους. Κόντρα σ’ εκείνους που με 10 παίκτες από το 58’ κατάφεραν να νικήσουν στο ΟΑΚΑ πριν από μια εβδομάδα για να βάλουν τις βάσεις μιας προσπάθειας που θ’ αποτελέσει υπέρβαση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αντιλαμβάνεται πλήρως πως αυτή τη στιγμή η ομάδα του, μ’ εκείνον στο «τιμόνι», είναι ικανή να γράψει χρυσή σελίδα ιστορίας, αλλά προετοίμασε το «τριφύλλι» με απόλυτο σεβασμό προς τη δουλειά, την εμπειρία και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Ο τελευταίος έχει διαθέσιμο και τον Άμραμπατ στην αποστολή, από την οποία απουσιάζουν οι Λο Σέλσο και Ίσκο, με τον Παναθηναϊκό να έχει στη Σεβίλλη και τον Γιάννη Κώτσιρα. Φυσικά είναι τιμωρημένος ο Ζαρουρί μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στο ματς της Καλογρέζας.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να παραταχθούν – μπροστά σε περίπου 60.000 οπαδούς που θα καταγράψουν ρεκόρ προσέλευσης σε εντός έδρας ματς ομάδας της Σεβίλλης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση – με τον Λαφόν στα γκολπόστ και τους Ίνγκασον, Κάτρη και Χάβι στην τριάδα των στόπερ και τους Καλάμπρια – Κυριακόπουλο στα άκρα. Σάντσεθ και Μπακασέτας θα είναι στα χαφ, ο Πελίστρι στη μια πτέρυγα, ο Ταμπόρδα στην άλλη και ο Τετέι στην κορυφή.

Η πιθανή 11άδα της Μπέτις: Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Φίρπο, Φιντάλγκο, Άμραμπατ, Άντονι, Εζαλζουλί, Φορνάλς, Ερνάντες

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

