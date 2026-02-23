Και τώρα... Ουζόχο!

Ο τραυματισμός του Φαμπιάνο στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, είναι τόσο σοβαρός που ο Φράνσις Ουζόχο επιστρατεύεται.

Ο Ουζόχο επιστρέφει κάτω απ΄τα δοκάρια της Ομόνοιας ως βασικός και πρέπει να δείξει έτοιμος να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Αρχής γενομένης από τον επαναληπτικό με την Ριέκα και στη συνέχεια το ντέρμπι με τον Απόλλωνα, ο διεθνής Νιγηριανός καλείται να αποδείξει πως μπορεί να δώσει στην ομάδα την ασφάλεια που ένιωθε με τον Βραζιλιάνο.