ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ: Υπάρχει ακόμη ζωή!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛ: Υπάρχει ακόμη ζωή!

Έβγαλε αντίδραση και πήρε ανάσα μέσω του ντέρμπι

Όσα προβλήματα και να την ταλανίζουν, μία μεγάλη ομάδα βρίσκει τον τρόπο να αντιδράσει. Τέτοια ομάδα είναι και ο ΑΠΟΕΛ και στο «αιώνιο» ντέρμπι της Κυριακής, απέναντι στην Ομόνοια, είχε τη δική του στιγμή αντίδρασης.

Οι γαλαζοκίτρινοι, στο πρώτο τους παιχνίδι μετά τις διοικητικές εξελίξεις και την αλλαγή στην προεδρία της διοίκησης, κατάφεραν να πετύχουν μία μεγάλη νίκη με τεράστια σημασία. Απέδειξαν με την επικράτησή τους κόντρα στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος ότι δεν έχουν ξοφλήσει για την τρέχουσα σεζόν και από τη στιγμή που ακόμη έχουν υπέρ τους ορισμένες πιθανότητες διάκρισης θα τις κυνηγήσουν.

Φυσικά, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα για την ομάδα της Λευκωσίας. Ναι μεν πλέον είναι στην πέμπτη θέση, ξεπερνώντας στην ισοβαθμία (σ.σ. αμφότεροι έχουν 39 βαθμούς) τον Άρη, όμως παραμένουν πέντε πίσω από την τέταρτη Πάφος FC, εφτά από την τρίτη ΑΕΚ, εννέα από τον δεύτερο Απόλλωνα και 15 από την πρωτοπόρο Ομόνοια. 

Για αυτό είναι σημαντικό να δοθεί και συνέχεια μετά το τρίποντο στο ντέρμπι. Θυμίζουμε ότι για το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία ακολουθεί η έξοδος στο στάδιο «Αλφαμέγα» για να κοντραριστεί με την ΑΕΛ (28/01, 17:00), ενώ έπειτα –πριν από την έναρξη των πλέι οφ– θα παίξει εντός έδρας με την Ανόρθωση και εκτός με τον Άρη.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έπονται πιο σημαντικές συναντήσεις στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κρίσιμη μέρα για Εβάντρο - Ταξιδεύει με συν μια επιλογή η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει τον… μύθο του στην ΑΕΚ ο Μάνταλος

Ελλάδα

|

Category image

Πιο κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό ο Φορτούνης

Ελλάδα

|

Category image

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν για Ζμέρχαλ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Θρίαμβος των Σέλτικς κόντρα στους Λέικερς

NBA

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Υπάρχει ακόμη ζωή!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός: Στην Γερμανία για τη μεγάλη ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Για να γράψει ιστορία η Μπόντο/Γκλιμτ, όλα ανοιχτά στη Μαδρίτη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το περσινό πάθημα, δεν έγινε... μάθημα στην ΑΕΚ και φούντωσε η απογοήτευση

ΑΕΚ

|

Category image

Όλα καλά... μα έχει και πιο πάνω!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Δράση στο Champions League, που θα δείτε τις κρίσιμες αναμετρήσεις

TV

|

Category image

O Σέσκο μπήκε και... καθάρισε για τη Γιουνάιτεντ που φιγουράρει μόνη στην 4η θέση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη