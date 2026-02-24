ΑΠΟΕΛ: Υπάρχει ακόμη ζωή!

Όσα προβλήματα και να την ταλανίζουν, μία μεγάλη ομάδα βρίσκει τον τρόπο να αντιδράσει. Τέτοια ομάδα είναι και ο ΑΠΟΕΛ και στο «αιώνιο» ντέρμπι της Κυριακής, απέναντι στην Ομόνοια, είχε τη δική του στιγμή αντίδρασης.

Οι γαλαζοκίτρινοι, στο πρώτο τους παιχνίδι μετά τις διοικητικές εξελίξεις και την αλλαγή στην προεδρία της διοίκησης, κατάφεραν να πετύχουν μία μεγάλη νίκη με τεράστια σημασία. Απέδειξαν με την επικράτησή τους κόντρα στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος ότι δεν έχουν ξοφλήσει για την τρέχουσα σεζόν και από τη στιγμή που ακόμη έχουν υπέρ τους ορισμένες πιθανότητες διάκρισης θα τις κυνηγήσουν.

Φυσικά, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα για την ομάδα της Λευκωσίας. Ναι μεν πλέον είναι στην πέμπτη θέση, ξεπερνώντας στην ισοβαθμία (σ.σ. αμφότεροι έχουν 39 βαθμούς) τον Άρη, όμως παραμένουν πέντε πίσω από την τέταρτη Πάφος FC, εφτά από την τρίτη ΑΕΚ, εννέα από τον δεύτερο Απόλλωνα και 15 από την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Για αυτό είναι σημαντικό να δοθεί και συνέχεια μετά το τρίποντο στο ντέρμπι. Θυμίζουμε ότι για το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία ακολουθεί η έξοδος στο στάδιο «Αλφαμέγα» για να κοντραριστεί με την ΑΕΛ (28/01, 17:00), ενώ έπειτα –πριν από την έναρξη των πλέι οφ– θα παίξει εντός έδρας με την Ανόρθωση και εκτός με τον Άρη.