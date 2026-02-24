Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν για Ζμέρχαλ

Την υπογραφή του στη συνέχιση της τρελής πορείας έβαλε ο Γιάρομιρ Ζμέρχαλ. Ένας ποδοσφαιριστής που σκοράρει για δεύτερη φορά τον τρέχοντα μήνα, αφού είχε πετύχει το δεύτερο από τα τρία γκολ στη νίκη με 3-1 επί του Ολυμπιακού, την 21η αγωνιστική.

Αυτό ήταν το τρίτο τέρμα του με τη φανέλα του Απόλλωνα, καθώς σκόραρε και πέρσι σε αγώνα κυπέλλου, επίσης νικηφόρο (1-2). Γενικότερα στην καριέρα του, μετράει 58 τέρματα σε 55 παιχνίδια, δίνοντας 46 νίκες και πέντε ισοπαλίες, ενώ μονάχα τέσσερα ματς έληξαν με ήττα για τις ομάδες του όταν ο ίδιος έβρισκε δίχτυα.