ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν για Ζμέρχαλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν για Ζμέρχαλ

Mετράει 58 τέρματα σε 55 παιχνίδια

Την υπογραφή του στη συνέχιση της τρελής πορείας έβαλε ο Γιάρομιρ Ζμέρχαλ. Ένας ποδοσφαιριστής που σκοράρει για δεύτερη φορά τον τρέχοντα μήνα, αφού είχε πετύχει το δεύτερο από τα τρία γκολ στη νίκη με 3-1 επί του Ολυμπιακού, την 21η αγωνιστική.

Αυτό ήταν το τρίτο τέρμα του με τη φανέλα του Απόλλωνα, καθώς σκόραρε και πέρσι σε αγώνα κυπέλλου, επίσης νικηφόρο (1-2). Γενικότερα στην καριέρα του, μετράει 58 τέρματα σε 55 παιχνίδια, δίνοντας 46 νίκες και πέντε ισοπαλίες, ενώ μονάχα τέσσερα ματς έληξαν με ήττα για τις ομάδες του όταν ο ίδιος έβρισκε δίχτυα.

Κατηγορίες

ΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Έπονται πιο σημαντικές συναντήσεις στον ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κρίσιμη μέρα για Εβάντρο - Ταξιδεύει με συν μια επιλογή η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ανήκω στη Σαουδική Αραβία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει τον… μύθο του στην ΑΕΚ ο Μάνταλος

Ελλάδα

|

Category image

Πιο κοντά στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό ο Φορτούνης

Ελλάδα

|

Category image

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν για Ζμέρχαλ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Θρίαμβος των Σέλτικς κόντρα στους Λέικερς

NBA

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Υπάρχει ακόμη ζωή!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός: Στην Γερμανία για τη μεγάλη ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Για να γράψει ιστορία η Μπόντο/Γκλιμτ, όλα ανοιχτά στη Μαδρίτη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το περσινό πάθημα, δεν έγινε... μάθημα στην ΑΕΚ και φούντωσε η απογοήτευση

ΑΕΚ

|

Category image

Όλα καλά... μα έχει και πιο πάνω!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Δράση στο Champions League, που θα δείτε τις κρίσιμες αναμετρήσεις

TV

|

Category image

O Σέσκο μπήκε και... καθάρισε για τη Γιουνάιτεντ που φιγουράρει μόνη στην 4η θέση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη