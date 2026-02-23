ΑΠΟΕΛ: «Γι αυτό τον λόγο είμαστε ο κορυφαίος σύλλογος, περαστικά στον Φαμπιάνο»

Η ανάρτηση των γαλαζοκιτρίνων:

Υπάρχουν σταθερές αξίες που πρεσβεύει ο ΑΠΟΕΛ και για αυτό τον λόγο για 100 χρόνια είναι ο κορυφαίος σύλλογος της χώρας.

Η στιγμή της αναγκαστικής αποχώρησης του τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, Fabiano συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα συμπαράστασης από τον κόσμο μας, σε μια στιγμή ήθους και αθλητοπρέπειας.

Ο ΑΠΟΕΛ εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον Fabiano. #APOELFC #monoAPOEL