ΑΠΟΕΛ: «Γι αυτό τον λόγο είμαστε ο κορυφαίος σύλλογος, περαστικά στον Φαμπιάνο»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανάρτηση - μήνυμα από τον ΑΠΟΕΛ έπειτα από το «αιώνιο» και με αφορμή τον τραυματισμό του Φαμπιάνο
Η ανάρτηση των γαλαζοκιτρίνων:
Υπάρχουν σταθερές αξίες που πρεσβεύει ο ΑΠΟΕΛ και για αυτό τον λόγο για 100 χρόνια είναι ο κορυφαίος σύλλογος της χώρας.
Η στιγμή της αναγκαστικής αποχώρησης του τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, Fabiano συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα συμπαράστασης από τον κόσμο μας, σε μια στιγμή ήθους και αθλητοπρέπειας.
Ο ΑΠΟΕΛ εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον Fabiano. #APOELFC #monoAPOEL