Κατάγματα στη σπονδυλική στήλη ο Φαμπιάνο - Ενημέρωση Ομόνοιας
Ενημέρωση από την Ομόνοια για την κατάσταση του Φαμπιάνο ο οποίος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ
Αναλυτικά:
Ο Φαμπιάνο υπέστη κατάγματα στη σπονδυλική στήλη μετά από πτώση στο έδαφος στα τελευταία λεπτά του χθεσινού αγώνα.
Θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και η κατάστασή του θα αξιολογείται εβδομαδιαίως ώστε να διαφανεί η χρονική περίοδος που θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Σιδερένιος Γίγαντα! Ταχεία ανάρρωση και επιστροφή κάτω απ’ τα γκολπόστ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!
Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι στο πλευρό σου!