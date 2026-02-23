ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κατάγματα στη σπονδυλική στήλη ο Φαμπιάνο - Ενημέρωση Ομόνοιας

Ενημέρωση από την Ομόνοια για την κατάσταση του Φαμπιάνο ο οποίος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ

Αναλυτικά:

Ο Φαμπιάνο υπέστη κατάγματα στη σπονδυλική στήλη μετά από πτώση στο έδαφος στα τελευταία λεπτά του χθεσινού αγώνα.

Θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης και η κατάστασή του θα αξιολογείται εβδομαδιαίως ώστε να διαφανεί η χρονική περίοδος που θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Σιδερένιος Γίγαντα! Ταχεία ανάρρωση και επιστροφή κάτω απ’ τα γκολπόστ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ!

Η οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ είναι στο πλευρό σου!

 

 

