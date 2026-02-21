Δεν πρόλαβε ο Εβάντρο - Η αποστολή της Ομόνοιας για το «αιώνιο»

Αν και ανέβασε ρυθμούς τις τελευταίες μέρες, εντούτοις ο Εβάντρο έμεινε εκτός αποστολής της Ομόνοιας για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Ως γνωστό απών θα είναι και ο τιμωρημένος Κουλιμπαλί ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι τραυματίες Μαγιαμπέλα και Γιόβετιτς.

Η ενημέρωση της Ομόνοιας: «Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (22/02, 17:00) εκτός έδρας αγώνα, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάννης, Μάριτς, Μαέ, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης».