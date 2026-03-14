Επικίνδυνη έξοδος για Ολυμπιακό στην Κρήτη - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Επικίνδυνη έξοδος για Ολυμπιακό στην Κρήτη - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Στην τελική ευθεία η Superleague, λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ ευελπιστώντας σε δική του νίκη και γκέλα της ΑΕΚ ώστε να ανέβει ξανά στην κορυφή. Οι ερυθρόλευκοι έμειναν στο 0-0 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δείχνοντας και πάλι σημάδια επιθετικής δυσλειτουργίας. Οι Κρητικοί, από την άλλη, έχασαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» τη θέση στα Play Off 5-8, δεχόμενοι την ισοφάριση στο Πανθεσσαλικό στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

«Τελικός» στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία είναι η αναμέτρηση στο AEL FC Arena, ανάμεσα σε ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης. Πέντε βαθμοί χωρίζουν τις δυο ομάδες, με τους «βυσσινί» να είναι πια για πέντε ματς χωρίς νίκη (0-2-3 με 3-10 τέρματα) μετά και την ήττα με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και τους Αρκάδες να συμπληρώνουν τέσσερις διαδοχικές ήττες (με 2-8 τέρματα) και εννέα στις δέκα τελευταίες αγωνιστικές μετά και το οδυνηρό 0-1 από τον Πανσερραϊκό, στο ντεμπούτο του Γιώργου Αντωνόπουλου. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:  

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ - Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός - Άρης

20:00 Λάρισα - Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά - Βόλος

18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος - ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 

