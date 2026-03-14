Ο Αντονέλι πήρε την pole position και «έγραψε Ιστορία» στη Σανγκάη

Από... θέση ισχύος μπαίνει στη γραμμή εκκίνησης και λιγουρεύεται τη νίκη.

Ο νεαρός Ιταλός, Κίμι Αντονέλι «έγραψε Ιστορία» στα χρονικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς έγινε ο νεαρότερος οδηγός της Φόρμουλα Ενα, ο οποίος κατέκτησε την pole position σε ένα πλήρες grand prix, αφού σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο για την Mercedes στις κατατακτήριες δοκιμές, στον αγώνα που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Ο 19χρονος «πιλότος» σημείωσε χρόνο 0,222 του δευτερολέπτου ταχύτερο από τον Βρετανό πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εξασφάλισε θέση στην πρώτη σειρά εκκίνησης της Mercedes.

Οι Χάμιλτον και Λεκλέρ κατάφεραν να κερδίσουν τη McLaren που εμφανίστηκε απρόσμενα ανταγωνιστική, αλλά τελικά έμεινε οριακά στην τρίτη σειρά με τον Όσκαρ Πιάστρι λίγο ταχύτερο του Λάντο Νόρις.

Ο Πιερ Γκασλί διέκοψε τα ζευγάρια των ομάδων στο grid, καθώς κατάφερε να προκριθεί μπροστά από τις δύο Red Bull –μετά από πολλές δυσκολίες της ομάδας. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός από τον χρόνο της πολ ποζίσιον και κατέλαβε την όγδοη θέση, μπροστά από τον ομόλογό του Ιζάκ Χατζάρ και τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έχασε την πρόκριση στο Q2 για μόλις 0,002 δευτερόλεπτα από τον Χατζάρ, ενώ ο Φράνκο Κολαπίντο ήταν άλλα 0,003 δευτερόλεπτα πιο πίσω, με τους δύο οδηγούς να χάνουν οριακά την ευκαιρία να εκτοπίσουν τον Χατζάρ από την πρώτη δεκάδα.

