ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ύπουλη δοκιμασία για Άρσεναλ, χωρίς επιλογή η Σίτι

Με φόντο τον τίτλο οι αγώνες του Σαββάτου στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη

Εντός έδρας αποστολή έχει η πρωτοπόρος Άρσεναλ στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής στην Premier League. Στο μεσοδιάστημα των δύο αγώνων τους με τη Λεβερκούζεν για τους «16» του Champions League, οι «κανονιέρηδες» υποδέχονται την Έβερτον στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» και θέλουν τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσουν, με ματς παραπάνω, το +7 από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα προέρχεται από τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, ωστόσο και οι «μπλε» μετρούν δύο διαδοχικά «τρίποντα» και χρειάζονται βαθμούς, στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να εξασφαλίσουν ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο».

Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, λίγες ημέρες μετά την ήττα 3-0 που γνώρισε από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «πολίτες» θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και να πάρουν ψυχολογική ώθηση ενόψει του αγώνα ρεβάνς με τη «βασίλισσα» στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ» (17/3). Ωστόσο τα «σφυριά» έχουν ανεβασμένο... ηθικό, μετά την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου σε βάρος της Μπρέντφορντ στα πέναλτι.

Από εκεί και πέρα, η Τσέλσι φιλοξενεί τη Νιούκαστλ με στόχο τη (δεύτερη διαδοχική) νίκη στο πρωτάθλημα, προκειμένου να αφήσει πίσω την ήττα στο Παρίσι από την Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του Champions League (5-2) και, παράλληλα, να μη χάσει έδαφος στο... κυνήγι της πρώτης τετράδας στη βαθμολογία.

Το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία:

Σάββατο 14/03

17:00 Μπέρνλι-Μπόρνμουθ

17:00 Σάντερλαντ-Μπράιτον

19:30 Άρσεναλ-Έβερτον

19:30 Τσέλσι-Νιούκαστλ

22:00 Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι

Κυριακή 15/03

16:00 Κρίσταλ Πάλας-Λιντς

16:00 Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 

18:30 Λίβερπουλ-Τότεναμ

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Άρσεναλ           67 -30αγ.

Μάντσεστερ Σίτι   60

Μάντσεστερ Γ.     51

Άστον Βίλα        51

Τσέλσι            48

Λίβερπουλ         48

Μπρέντφορντ       44

Έβερτον           43

Μπόρνμουθ         40

Φούλαμ            40

Σάντερλαντ        40

Νιούκαστλ         39

Κρίσταλ Πάλας     38

Μπράιτον          37

Λιντς             31

Τότεναμ           29

Νότιγχαμ Φόρεστ   28

Γουέστ Χαμ        28

Μπέρνλι           19

Γουλβς            16 -30αγ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

