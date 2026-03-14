Οι αριθμοί της Παρί Σεν Ζερμέν προκαλούν πανικό στην Ευρώπη

Η Παρί Σεν Ζερμέν προκαλεί πανικό στην Ευρώπη! H πρωταθλήτρια Ευρώπης παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη δυνατότητά της να εδραιώσει την ηγεμονία της στο Champions League, όπως αναφέρει χαρακτηριτικά η ισπανική εφημερίδα Marca, σε σχετική της ανάλυση.

Οι Παριζιάνοι κυριαρχούν σε όλα τα σημαντικά στατιστικά στοιχεία της UEFA. Κανείς δεν επιτίθεται περισσότερο από αυτούς (693) στο Champions League, και κανείς δεν σκοράρει περισσότερο από αυτούς.

Βρίσκονται στην κορυφή του σχετικού πίνακα (31), όπου τα γκολ τους μέσα από την περιοχή (25) είναι αξιοσημείωτα, αλλά αυτά από έξω (6) τους καθιστούν επίσης ως την καλύτερη ομάδα σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta.

Πέρα από τα γκολ, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ξεπερνά όλους τους αντιπάλους της σε συνολικά σουτ (232) και σουτ εντός εστίας (85).

Για να επιτευχθεί αυτή η υψηλή ποιότητα επίθεσης, όλα εξαρτώνται από έναν άλλο τομέα του παιχνιδιού. Η μεσαία γραμμή είναι θεμελιώδης για ένα στυλ που επιδιώκει να κυριαρχεί στην κατοχή.

Υπό αυτή την έννοια, η Παρί Σεν Ζερμέν του ξεχωρίζει ως η ομάδα που κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα σε ολόκληρο το Champions League. Καλύτερα στατιστικά στην κατοχή, ολοκληρωμένες πάσες, ακριβείς πάσες, ακρίβεια.

Η μόνη κριτική, σύμφωνα με τα δεδομένα, θα μπορούσε να αφορά την αμυντική τους απόδοση. Ωστόσο, οι αριθμοί δεν είναι κακοί, είναι 13η σε γκολ που δέχτηκε (17).

