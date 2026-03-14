Mε ετικέτα φαβορί η Πάφος FC για να... ξεφύγει και να πλησιάσει!

Μετά από μία περίοδο που πελαγοδρομούσε, στα αρχικά στάδια της θητείας του Αλμπέρτ Θελάδες στον πάγκο, η Πάφος FC άρχισε να μπαίνει σε μία τροχιά αήττητου και ευελπιστεί να φανεί πιο ανταγωνιστική στη συνέχεια.

Μετά τις τέσσερις ήττες στα πρώτα πέντε παιχνίδια με τον Ισπανό τεχνικό, οι πρωταθλητές στα τελευταία τέσσερα δεν έφυγαν με άδεια χέρια, παίρνοντας δύο νίκες και φέρνοντας ισάριθμες ισοπαλίες. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη όμως αγνοούν εντός του 2026, αφού το τελευταίο νικηφόρο σερί καταγράφηκε στο τέλος του 2025. Αυτό θα επιδιώξει να πετύχει η Πάφος FC στο σημερινό (18:00) παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης», ως τυπικά φιλοξενούμενη του Ακρίτα, μετά την ευρεία νίκη επί της Ε.Ν. Ύψωνα (7-0).

Εξάλλου, για την παφιακή ομάδα είναι μείζονος σημασία να πάρει το τρίποντο, ώστε να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα της μάχης μεταξύ των ομάδων που την ακολουθούν, Άρη και ΑΠΟΕΛ, και να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα, αλλά και να μπει στη διαδικασία των πλέι οφ όσο γίνεται πιο κοντά στους προπορευόμενους.

Στα αγωνιστικά, δεν υπολογίζονται ο τιμωρημένος Γκόρτερ και ο Γκολντάρ. Αμφίβολος είναι ο Μπρίτο.