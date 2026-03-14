Τουλάχιστον να απομακρύνει τους μπελάδες

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Είναι στο χέρι της ΑΕΛ να μην δώσει δικαιώματα.

Εχοντας τέσσερις ήττες στους τελευταίους πέντε αγώνες και μάλιστα το μοναδικό νικηφόρο παιχνίδι να ήταν απέναντι στην ουραγό της βαθμολογίας Ένωση, η ΑΕΛ έχει ανάγκη για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για το σημερινό (17:00) εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου στο στάδιο Αλφαμέγα, στο φινάλε της κανονικής περιόδου.

Από το αποτέλεσμα του αγώνα αυτού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και πόσο ξέγνοιαστη θα είναι στη β’ φάση του πρωταθλήματος η ΑΕΛ, όσον αφορά τα σενάρια για τη διαβάθμιση. Ναι, υπάρχουν και τέτοια για τους γαλαζοκίτρινους, που πριν από λίγες εβδομάδες διεκδικούσαν την είσοδό τους στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, όμως πλέον νιώθουν την απειλή των πιο κάτω ομάδων για να την ρίξουν από την έβδομη θέση.

Μία από αυτές είναι και η σημερινή τους αντίπαλος, η οποία – όπως και η Ανόρθωση – είναι δύο βαθμούς πίσω από την ΑΕΛ, που από την επικίνδυνη ζώνη και την 12η Ε.Ν. Ύψωνα απέχει οκτώ βαθμούς και θέλει να διατηρήσει αυτή τη διαφορά ασφαλείας.

Εξάλλου, η απομάκρυνση από κάθε είδους μπελάδες στο πρωτάθλημα, θα προσφέρει ηρεμία και απόλυτη συγκέντρωση για τον μεγάλο στόχο, της διάκρισης του κυπέλλου, θεσμό στον οποίο περιμένει τον αντίπαλο, που θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά.

Πάντως, ο Ούγκο Μαρτίνς είναι αναγκασμένος να καταστρώσει τα πλάνα του, έχοντας κάποιες απουσίες να διαχειριστεί. O Πορτογάλος δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο, λόγω κίτρινων καρτών, Γκλάβσιτς, καθώς και τους ανέτοιμους Ζόκε και Μουγκέ.

