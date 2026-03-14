Αργυρός στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων ο Ιωσήφ Κεσίδης!

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου θα ανεβεί ο Ιωσήφ Κεσίδης καθώς με βολή στα 74.16 μέτρα, ο σφυροβόλος μας κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, που διεξάγεται στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ, στην κατηγορία Κ23.

Για λίγα εκατοστά, έχασε το χρυσό αφού ο Ούγγρος Άρμιν Σάμπαντος είχε βολή στα 74.45 μέτρα που του χάρισε το χρυσό ενώ το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Ελλαδίτη Γιώργο Παπαναστασίου (70.99 μέτρα).

Σαφώς πρόκειται ξανά για μία σπουδαία επιτυχία για τον αθλητή μας, που αφήνει όμως μία γλυκόπικρη γεύση μιας και φέτος είχε βολή στα 77,32μ., και μία ανάλογη, θα τον έφερνε στο πρώτο σκαλοπάτι, κάτι που ήταν και ο μεγάλος του στόχος.

Να σημειωθεί πως η σφυροβολία των ανδρών Κ23 άρχισε με μισή ώρα καθυστέρηση, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, γεγονός που όπως ήταν λογικό επηρέασε όλους τους αθλητές.