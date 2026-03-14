Σαμπαλένκα vs Ριμπάκινα στον τελικό του Indian Wells

Σε ένα από τα «κλασικά» ζευγάρια των τελευταίων ετών, η Αρίνα Σαμπαλένκα θ' αντιμετωπίσει (15/3) την Έλενα Ριμπακίνα από το Καζακστάν, στον τελικό του τουρνουά WTA 1000, που διεξάγεται στο Indian Wells της Καλιφόρνιας.

Η Λευκορωσίδα επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε εύκολα την 21χρονη Τσέχα, Λίντα Νόσκοβα (Νο 14η στον κόσμο) με 6-3, 6-4, ενώ η Ριμπακίνα επικράτησε της Ουκρανής, Ελίνα Σβιτολίνα (Νο 9) με 7-5, 6-4.

Αυτός θα είναι ο τρίτος τελικός στο συγκεκριμένο τουρνουά για την Σαμπαλένκα, η οποία δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο στο συγκεκριμένο τουρνουά, καθώς πέρυσι ηττήθηκε από την Μίρα Αντρέεβα και το 2023 από την 26χρονη Ριμπακίνα, η οποία εξασφάλισε ότι από την Δευτέρα 16 Μαρτίου θα βρίσκεται στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σημειώνεται ότι η Ριμπάκινα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση τους τελευταίους μήνες, έχοντας κερδίσει τα δύο τελευταία σημαντικά τουρνουά και τις δύο φορές εναντίον της Σαμπαλένκα και συγκεκριμένα στους τελικούς WTA τον Νοέμβριο και στο Australian Open τον Ιανουάριο. Ωστόσο, η Λευκορωσίδα προηγείται στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με 8-7 νίκες.

«Έχω... κουρασθεί να χάνω μεγάλους τελικούς. Έχω αντιμετωπίσει παίκτριες που έχουν παίξει απίστευτο τένις σε αυτούς τους τελικούς και νιώθω ότι έχω χάσει πολλές ευκαιρίες. Η Ελενα, είναι πάντα απίστευτα επιθετική.

Τα πρώτα κτυπήματα είναι τα πιο σημαντικά. Παίζει πολύ γρήγορο τένις», σχολίασε η Σαμπαλένκα για την προσεχή αντίπαλό της. Παραδόξως, η Καζάκα τενίστρια, ενώ έχει κατακτήσει το Australian Open 2026 και το Wimbledon 2022, μετρά μόλις δύο τίτλους τίτλους WTA 1000 (Indian Wells 2023 και Ρώμη 2023).

