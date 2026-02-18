Η απόλυτη επιβράβευση για Παναγιώτη Ανδρέου - Η Ομόνοια τον «έδεσε» μέχρι το 2029!

Πήρε φανέλα βασικού από τον Χέινινγκ Μπεργκ και ο ίδιος έδειξε ότι το άξιζε... χίλια τοις εκατό. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Ανδρέου, ο οποίος θα παραμείνει ντυμένος στα πράσινα - τουλάχιστον - μέχρι το 2029!

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας: «Το κέρδισε με το σπαθί του, μάγκικα και ΟΜΟΝΟΙΑΤΙΚΑ! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επέκταση της συνεργασίας μας με τον Παναγιώτη Ανδρέου μέχρι το 2029!

Ο Παναγιώτης, σε ηλικία 19 χρόνων, μπήκε δυναμικά στη μεσαία γραμμή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ φτάνοντας τις 18 συμμετοχές, ενώ στον πρόσφατο αγώνα με την Πάφο FC έδωσε και την πρώτη του ασίστ. Επίσης, κατά τη φετινή σεζόν είχε την ευκαιρία να παίξει τους πρώτους του δύο Ευρωπαϊκούς αγώνες για το League Phase του UEFA Conference League, απέναντι σε Lausanne-Sport και Rakow.

Αναδείχθηκε μέσα από την Ακαδημία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στην οποία εντάχθηκε το 2018 σε ηλικία 12 χρόνων, ενώ αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Κύπρου. Κατά την περσινή σεζόν εκμεταλλεύθηκε την παρουσία του στην Καρμιώτισσα, υπό τη μορφή δανεισμού και επέστρεψε στην ΟΜΟΝΟΙΑ πιο έτοιμος για να πάρει σημαντικό ρόλο.

Φροντίζει καθημερινά να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, με σοβαρότητα, ωριμότητα και υπευθυνότητα, έχοντας δίπλα του την τεχνική ηγεσία, τους συμπαίκτες του και την οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Θέλει να πετύχει πολλά με το τριφύλλι στο στήθος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται.

Παναγιώτη, σε συγχαίρουμε για το νέο σου συμβόλαιο και σου ευχόμαστε πολλές ομαδικές επιτυχίες και ατομικές διακρίσεις!»