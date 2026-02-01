ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παίρνει φόρα για ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο

Χρυσή ευκαιρία για την Ομόνοια να πατήσει γκάζι από τους περσινούς πρωταθλητές και όχι μόνο.

Σήμερα στις 16:00, η πρωτοπόρος Ομόνοια υποδέχεται την Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ., με στόχο να αυξήσει και πάλι τη διαφορά από τη δεύτερη ΑΕΚ στους πέντε βαθμούς και να πατήσει γκάζι από την περσινή πρωταθλήτρια Πάφος FC που έχασε χθες στο Δασάκι με 2-1 από τον Εθνικό. 

ΟΙ πράσινοι έχουν τη μεγάλη ευκαιρία σήμερα να εκμεταλλευτεί την έδρα τους και να κάνουν ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος δεν υπολογίζει τον Μόουζες Οντουμπάτζο, που ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό, καθώς και τον Ευάγγελο Ανδρέου, που είναι εκτός λόγω ίωσης,  έχει πληθώρα επιλογών στη διάθεσή του.

Η αποστολή περιλαμβάνει τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, η Ομόνοια ενίσχυσε με τον καλύτερο τρόπο το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιούρε Μπάλκοβετς και την επιστροφή του Ανδρέα Χρίστου.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

