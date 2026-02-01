ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα δικαιολογημένα παράπονα των τηλεθεατών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα δικαιολογημένα παράπονα των τηλεθεατών

Ας ληφθούν και αυτοί σοβαρά υπόψη...

Είναι αυτοί οι ποδοσφαιρόφιλοι που δεν πάνε γήπεδο. Για διάφορους λόγους. Και δίνουν ένα σημαντικό κονδύλι για να βλέπουν το κυπριακό ποδοσφαιρικό προϊόν, από τις οθόνες των τηλεοράσεων ή των τάμπλετ τους.

Γινόμαστε δέκτες παραπόνων γιατί να είναι «κολλημένα» τα παιχνίδια και να μην μπορούν να τα δουν όλα. Μάλιστα, τις πλείστες φορές είναι και την ίδια ώρα. Και είναι ένα δικαιολογημένο παράπονο, που δυστυχώς χρονολογείται...

Η ΚΟΠ, που είναι η διοργανώτρια Αρχή, πρέπει να τους λάβει και αυτούς στα σοβαρά υπόψη. Ειδικά την Κυριακές του χειμώνα που είναι καλές θερμοκρασίες για μπάλα ας μπαίνουν και ματς το μεσημεράκι. Όπως γίνεται σε άλλες χώρες!  

Χ.Χ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αν ο προπονητής έχει κότσια…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βυθισμένη σε αγωνιστική κρίση - Ψάχνει νέο ξεκίνημα με ΑΠΟΕΛ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Α. Παρέλλης στο «Γ»: Περηφάνια, δικαίωση, η… άγνωστη Κύπρος και ο διάδοχος που θα σπάσει το ρεκόρ του

Συνεντεύξεις

|

Category image

Το ποδόσφαιρο και η ψυχολογία...

Απόψεις

|

Category image

Παίρνει φόρα για ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τα δικαιολογημένα παράπονα των τηλεθεατών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πεντάρα, σερί και ενίσχυση - Η ΑΕΚ σε τροχιά τίτλου

ΑΕΚ

|

Category image

Ντέρμπι κορυφής στη Νέα Φιλαδέλφεια, δοκιμάζονται εντός ΠΑΟΚ και ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

Τρίποντο επιστροφής και… ανοιχτό μεταγραφικό μέτωπο στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η κυπριακή δράση, το ντέρμπι κορυφής στην Ελλάδα και άλλα πολλά - Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (01/02)

TV

|

Category image

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ/ΚΟΠ: Η ποινική ανακρίτρια, Αλ. Λυκούργου, στον «Π» - Ποινικά αδικήματα στο Πόρισμα για αξιωματούχους της Ομοσπονδίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη