Τα δικαιολογημένα παράπονα των τηλεθεατών

Είναι αυτοί οι ποδοσφαιρόφιλοι που δεν πάνε γήπεδο. Για διάφορους λόγους. Και δίνουν ένα σημαντικό κονδύλι για να βλέπουν το κυπριακό ποδοσφαιρικό προϊόν, από τις οθόνες των τηλεοράσεων ή των τάμπλετ τους.

Γινόμαστε δέκτες παραπόνων γιατί να είναι «κολλημένα» τα παιχνίδια και να μην μπορούν να τα δουν όλα. Μάλιστα, τις πλείστες φορές είναι και την ίδια ώρα. Και είναι ένα δικαιολογημένο παράπονο, που δυστυχώς χρονολογείται...

Η ΚΟΠ, που είναι η διοργανώτρια Αρχή, πρέπει να τους λάβει και αυτούς στα σοβαρά υπόψη. Ειδικά την Κυριακές του χειμώνα που είναι καλές θερμοκρασίες για μπάλα ας μπαίνουν και ματς το μεσημεράκι. Όπως γίνεται σε άλλες χώρες!

Χ.Χ