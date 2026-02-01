Τρίποντο επιστροφής και… ανοιχτό μεταγραφικό μέτωπο στον ΑΠΟΕΛ

Στον δρόμο των επιτυχιών επέστρεψε χθες ο ΑΠΟΕΛ, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί δύο ανεπιτυχών αποτελεσμάτων. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 2-0 του Ολυμπιακού στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Το σκορ άνοιξε στο 80ο λεπτό ο Ντράζιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Κούτσακος «κλείδωσε» τη νίκη, εκμεταλλευόμενος την πίεση που άσκησε ο ΑΠΟΕΛ στο φινάλε. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έδειξε υπομονή και συγκέντρωση, βρίσκοντας τις λύσεις όταν ο χρόνος άρχισε να πιέζει.

Μπορεί ο ΑΠΟΕΛ παραμένει στην 6η θέση της βαθμολογίας, ωστόσο μείωσε στον έναν βαθμό τη διαφορά από την 4η Πάφο, με την οποία θα αναμετρηθεί την Τετάρτη σe εξ αναβολής αγώνα για τη 15η αγωνιστικη. Παράλληλα, αναμένει τα αποτελέσματα των σημερινών αναμετρήσεων για να ξεκαθαρίσει η απόσταση από τις υπόλοιπες ομάδες που προπορεύονται.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, η ομάδα της Λευκωσίας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τρίτη προσθήκη πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, πέραν των Μίλος Ντέγκενεκ και Ντάνιελ Μαντσίνι. Πλέον, η διοίκηση σε συνεργασία με το προπονητικό τιμ θα εξετάσουν την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ.