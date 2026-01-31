ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με παραστάσεις από La Liga o 27χρονος επιθετικός.

Παίκτης του Απόλλωνα είναι ο Ντάνι Εσκρίτσε.

Η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε λίγο πριν το φινάλε της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, την ένταξη του Ισπανού επιθετικού στο οπλοστάσιό της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ντάνι Εσκρίτσε μέχρι τον Μάιο του 2027, με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη μία σεζόν.

Ο Ντάνι Εσκρίτσε γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1998 στην Ισπανία και αγωνίζεται ως επιθετικός, με δυνατότητα να καλύψει και τις πτέρυγες της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Καστεγιόν και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Κλουμπ Ντεπορτίβο Λούγο (46 συμμετοχές). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ουέσκα (104 συμμετοχές), ενώ πέρασε και από την Έλτσε ως δανεικός (20 συμμετοχές). Από το 2023 ανήκει στην Αλμπαθέτε, με την οποία κατέγραψε συνολικά 69 συμμετοχές σημειώνοντας έξι γκολ και οκτώ ασίστ,

Ο Ισπανός επιθετικός έχει επίσης αγωνιστεί στη La Liga με την Ουέσκα, μετρώντας 23 συμμετοχές και ένα γκολ στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Στο πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου συμπλήρωσε 18 συμμετοχές σημειώνοντας δυο γκολ και δυο ασίστ με τη φανέλα της Αλμπαθέτε».

.

