Το ποδόσφαιρο και η ψυχολογία...

Όπως είναι γνωστό σε όσους γνωρίζουν καλά το ποδόσφαιρο, το μισό της επιτυχίας είναι η ψυχολογία σε μια ομάδα και το άλλο μισό, όλα τα υπόλοιπα μαζί. Και βέβαια την καλή ψυχολογία σε μια ομάδα αυτοί που είναι υπεύθυνοι να τη δημιουργήσουν και να τη διατηρήσουν, είναι ο προπονητής με το δικό του τρόπο και η διοίκηση, η οποία οφείλει να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα τους μισθούς.

Τον τελευταίο καιρό σε μια από τις μεγάλες ομάδες μας, τον ΑΠΟΕΛ, ο προπονητής εκτός του ότι απαιτεί τέσσερις μεταγραφές, γιατί, όπως υποστηρίζει, έχει κενά η ομάδα του, βγαίνει από την άλλη και δηλώνει ότι οι παίκτες του δεν έχουν προσωπικότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «την προσωπικότητα δεν την αγοράζεις από το φαρμακείο».

Καλά, κύριε προπονητή, βγαίνοντας και κάνοντας τέτοιου είδους δηλώσεις, πως περιμένεις από τους παίκτες σου να τα δώσουν όλα στο γήπεδο για να κερδίσουν; Δεν φτάνει δηλαδή που δεν πληρώνονται, βγαίνεις από πάνω και του λες ότι η ομάδα έχει κενά και ότι δεν έχουν προσωπικότητα;

Διαφωνώ και μάλιστα σφόδρα με τέτοιου είδους δηλώσεις. Ο προπονητής πολλές φορές έχει να κάνει με παιδιά και με διαφορετικούς χαρακτήρες. Πρέπει να τους βοηθά με τις δηλώσεις του και να τους κάνει να νιώθουν γίγαντες, να βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό στο γήπεδο και όχι να μοιάζουν με ποδοσφαιρικούς νάνους!

Προσοχή λοιπόν στο τι λένε, οι κύριοι προπονητές. Το ποδόσφαιρο την εποχή μας δεν είναι μόνο ταλέντο, είναι μαζί και χίλια δυο άλλα πράγματα και πάνω απ' όλα, σωστοί χειρισμοί από τους προπονητές και τις διοικήσεις...