Πεντάρα, σερί και ενίσχυση - Η ΑΕΚ σε τροχιά τίτλου

Με εντυπωσιακό τρόπο συνέχισε την ανοδική της πορεία η ΑΕΚ, επικρατώντας χθες με το ευρύ 5-0 της ουραγού Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ επιβεβαίωσε την αγωνιστική της υπεροχή από νωρίς, φτάνοντας στην τρίτη διαδοχική της νίκη και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Ο Καμπρέρα άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη στο 18ο λεπτό και διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΚ λίγο πριν την ανάπαυλα (45΄), ενώ ο Μπάγιτς πρόσθεσε δύο ακόμη γκολ στο 30΄ και στο 75΄. Ανάμεσα στα τέρματα των δύο φορ, σκόραρε και ο Αμίν στο 55΄, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.

Με το τρίποντο αυτό, η ΑΕΚ διατηρείται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αυξάνοντας τη διαφορά από την Πάφο στους έξι βαθμούς, ενώ βρίσκεται στο -2 από την Ομόνοια, η οποία αγωνίζεται σήμερα απέναντι στη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ.

Στο μεταξύ, στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το καρέ των προσθηκών της. Μετά τους Κυριάκου και Γκουρφίνγκελ, εντάχθηκαν στο ρόστερ και οι Μουντραζίγια και Καρδέρο, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές του Ιδιάκεθ ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.