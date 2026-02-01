ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πεντάρα, σερί και ενίσχυση - Η ΑΕΚ σε τροχιά τίτλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πεντάρα, σερί και ενίσχυση - Η ΑΕΚ σε τροχιά τίτλου

Συνέχισε την ανοδική της πορεία η ΑΕΚ.

Με εντυπωσιακό τρόπο συνέχισε την ανοδική της πορεία η ΑΕΚ, επικρατώντας χθες με το ευρύ 5-0 της ουραγού Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ επιβεβαίωσε την αγωνιστική της υπεροχή από νωρίς, φτάνοντας στην τρίτη διαδοχική της νίκη και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

Ο Καμπρέρα άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη στο 18ο λεπτό και διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΚ λίγο πριν την ανάπαυλα (45΄), ενώ ο Μπάγιτς πρόσθεσε δύο ακόμη γκολ στο 30΄ και στο 75΄. Ανάμεσα στα τέρματα των δύο φορ, σκόραρε και ο Αμίν στο 55΄, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.

Με το τρίποντο αυτό, η ΑΕΚ διατηρείται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αυξάνοντας τη διαφορά από την Πάφο στους έξι βαθμούς, ενώ βρίσκεται στο -2 από την Ομόνοια, η οποία αγωνίζεται σήμερα απέναντι στη Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ.

Στο μεταξύ, στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το καρέ των προσθηκών της. Μετά τους Κυριάκου και Γκουρφίνγκελ, εντάχθηκαν στο ρόστερ και οι Μουντραζίγια και Καρδέρο, ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές του Ιδιάκεθ ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αν ο προπονητής έχει κότσια…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βυθισμένη σε αγωνιστική κρίση - Ψάχνει νέο ξεκίνημα με ΑΠΟΕΛ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Α. Παρέλλης στο «Γ»: Περηφάνια, δικαίωση, η… άγνωστη Κύπρος και ο διάδοχος που θα σπάσει το ρεκόρ του

Συνεντεύξεις

|

Category image

Το ποδόσφαιρο και η ψυχολογία...

Απόψεις

|

Category image

Παίρνει φόρα για ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τα δικαιολογημένα παράπονα των τηλεθεατών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πεντάρα, σερί και ενίσχυση - Η ΑΕΚ σε τροχιά τίτλου

ΑΕΚ

|

Category image

Ντέρμπι κορυφής στη Νέα Φιλαδέλφεια, δοκιμάζονται εντός ΠΑΟΚ και ΠΑΟ

Ελλάδα

|

Category image

Τρίποντο επιστροφής και… ανοιχτό μεταγραφικό μέτωπο στον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η κυπριακή δράση, το ντέρμπι κορυφής στην Ελλάδα και άλλα πολλά - Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (01/02)

TV

|

Category image

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ/ΚΟΠ: Η ποινική ανακρίτρια, Αλ. Λυκούργου, στον «Π» - Ποινικά αδικήματα στο Πόρισμα για αξιωματούχους της Ομοσπονδίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη