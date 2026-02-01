Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

Με κορυφαίους τους Βιρτς (ασίστ και γκολ) και Εκιτικέ (δύο γκολ) η Λίβερπουλ πέτυχε εμφατική νίκη με ανατροπή επί της Νιούκαστλ (4-1) στο «Ανφιλντ», στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε το κυρίως «μενού» της 24ης αγωνιστικής της Premier League. Οι «ανθρακωρύχοι» προηγήθηκαν με τον Γκόρντον στο 36', ωστόσο, πριν κλείσει το πρώτο μέρος οι «κόκκινοι» με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Εκιτικέ (σκόραρε δύο φορές μέσα σε τρία λεπτά) είχαν φέρει τα πάνω κάτω. Την «χαριστική βολή» στην ομάδα του Έντι Χάου έδωσε ο Βιρτς στο 66', ενώ στις καθυστερήσεις ο Κονατέ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα».

Με μία απίστευτη ανατροπή και με το ίδιο σκορ που επιβλήθηκε μεσοβδόμαδα επί της Νάπολι στο Champions League, η Τσέλσι πανηγύρισε τεράστια νίκη επί της Γουέστ Χαμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με 3-2, για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τα «σφυριά» που «καίγονταν» για βαθμό ή, βαθμούς και τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο στο αρχικό τους σχήμα, «πάγωσαν» τους γηπεδούχους στο πρώτο μέρος, όπου προηγήθηκαν με 2-0. Στο δεύτερο, όμως, η ομάδα του Ροζένιορ «επέστρεψε» για τα καλά και με τρία γκολ, το τελευταίο στις καθυστερήσεις από τον Έντσο Φεράντες, έφεραν τα «πάνω κάτω». Τα πράγματα ξέφυγαν μετά το γκολ του Αργεντινού, με τους παίκτες των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια και να απειλείται γενική σύρραξη.

«Αγρίεψε» η Άρσεναλ μετά την ήττα της 25ης Ιανουαρίου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Λονδίνο. Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης έκανε «περίπατο» με την Καϊράτ στο «Εμιρέιτς» με 3-2 (προκρίθηκε πρώτη με το απόλυτο 8Χ8 στη League Phase) και σήμερα με μία άκρως εμφατική εμφάνιση στο «Ελαντ Ρόουντ» επικράτησε με 4-0 της Λιντς, ξέφυγε με +7 από τους διώκτες της κι έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: Ότι ήταν και παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στην Αγγλία.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Μπράιτον-Έβερτον 1-1

(73' Γκρος - 90'+7 Μπέτο)

Λιντς-Άρσεναλ 0-4

(27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γιόκερες, 86' Γκάμπριελ Ζεσούς)

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2

(33' Κρουπί, 90'+1 Σκοτ)

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2

(57' Ζοάο Πέδρο, 70' Κουκουρέγια, 90'+2 Φερνάντες - 7' Μπόουεν, 36' Σάμερβιλ)

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 4-1

(41', 43' Εκικικέ, 67' Βιρτς, 90'+3 Κονατέ - 36' Γκόρντον)

Κυριακή 01/02

16:00 Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ

16:00 Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας

18:30 Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 02/02

22:00 Σάντερλαντ-Μπέρνλι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Άρσεναλ 53 -24αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 46

Άστον Βίλα 46

Τσέλσι 40 -24αγ.

Λίβερπουλ 39 -24αγ.

Μάντσεστερ Γ. 38

Φούλαμ 34

Έβερτον 34 -24αγ.

Μπρέντφορντ 33

Νιούκαστλ 33 -24αγ.

Σάντερλαντ 33

Μπόρνμουθ 33 -24αγ.

Μπράιτον 31 -24αγ.

Τότεναμ 28

Κρίσταλ Πάλας 28

Λιντς 26 -24αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 25

Γουέστ Χαμ 20 -24αγ.

Μπέρνλι 15

Γουλβς 8 -24αγ.