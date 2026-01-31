Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

Μπορεί να επιστρέφει στην Ομόνοια ο Ανδρέας Χρίστου, ωστόσο οι πράσινοι θα καλύψουν το αριστερό άκρο της άμυνας και με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιθυνοντες του Τριφυλλιού συμφώνησαν με τον 31χρονο Σλοβένο Γιούρε Μπάλκοβετς, ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στην τουρκική Καραγκουμρούκ, καταγράφοντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Από τη σεζόν 2022-23 μέχρι τη χρονιά 2024-25 αγωνιζόταν στη Αλανιασπόρ, με τη φανέλα της οποίας έπαιξε σε 91 παιχνίδια, σημειώνοντας έντεκα γκολ και δίνοντας πέντε ασίστ.

Πέρασμα είχε και από την Ιταλία, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων, στις Έμπολι, Ελλάς Βερόνα κα Μπάρι.