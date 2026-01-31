Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

Μετά τις πάμπολλές αποχωρήσεις, ο Άρης ανακοίνωσε την έλευση ενός σπουδαίου παίκτη. Ο λόγος για τον Γρηγόρη Κάστανο που ανακοινώθηκε από την «Ελαφρά Ταξιαρχία» ως δανεικός από την Ελλάς Βερόνα.

Ένας ποδοσφαιριστής που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, έχοντας αγωνιστεί στο Καμπιονάτο σε 123 ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει τη μεταγραφή του 28χρονου (γεννημένου στις 30 Ιανουαρίου 1998) Κύπριου διεθνούς Γρηγόρη Κάστανου από την Hellas Verona με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γρηγόρης Κάστανος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Ονήσιλο Σωτήρας, την ομάδα της γενέτειράς του, πριν μετακινηθεί στην Ε.Ν.Π. Παραλιμνίου. Το ταλέντο του εντοπίστηκε σε νεαρή ηλικία από την ιταλική Juventus, η οποία τον ενέταξε στα τμήματα υποδομής της όταν ήταν μόλις 16 ετών.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2016–17 και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2017, παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Pescara, όπου λίγες ημέρες αργότερα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie A, σε ηλικία 19 ετών. Την επόμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Zulte Waregem του Βελγίου για έξι μήνες, ενώ με την επιστροφή του εντάχθηκε στη Juventus U23.

Τη σεζόν 2018–19 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Juventus σε αγώνα πρωταθλήματος. Ακολούθησαν δύο ακόμη δανεισμοί, αρχικά στην Pescara τη σεζόν 2019–20 και στη συνέχεια στη Frosinone τη σεζόν 2020–21.

Το καλοκαίρι του 2021 εντάχθηκε στη Salernitana, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή. Παρέμεινε στην ιταλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2024, όταν και μεταγράφηκε στην Hellas Verona.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο κατέγραψε οκτώ συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Συνολικά, ο Γρηγόρης Κάστανος μετρά 123 συμμετοχές στη Serie A, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας εννέα ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Κάστανος, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Κύπρου από το 2015, έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 76 συμμετοχές και οκτώ γκολ.

Ο Άρης Λεμεσού καλωσορίζει τον Γρηγόρη Κάστανο στην οικογένειά του και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας».