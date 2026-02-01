ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αναγκαία η υπέρβαση για την ΑΕΛ για να κρατηθεί ζωντανή

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Αναγκαία η υπέρβαση για την ΑΕΛ για να κρατηθεί ζωντανή

Ιδιαίτερα κομβικός ο Φεβρουάριος όσον αφορά τους στόχους στο πρωτάθλημα.

Η ήττα από την Ανόρθωση ψαλίδισε τις ελπίδες για είσοδο στην εξάδα.

Υπάρχουν, όμως και η ΑΕΛ καλείται να κάνει ένα σερί νικών που θα της επιτρέψουν να πλησιάσει. Αρχής γενομένης από σήμερα (19:00) κόντρα στον συμπολίτη Άρη, τον οποίο κέρδισε πριν λίγες μέρες στο κύπελλο.

Με 27 βαθμούς, η Λεμεσιανή ομάδα είναι στο -10 από την 4η θέση που δεν προσφέρει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και σε αυτή τη θέση είναι η «Ελαφρά Ταξιαρχία». Έτσι με νίκη, θα ψαλιδίσει τη διαφορά και θα πάει... ντοπαρισμένη στο νοκ άουτ ματς κυπέλλου με την Ομόνοια στο ΓΣΠ την προσεχή Τετάρτη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, επιστρέφει με τον Άρη ο Παρούτης ο οποίος δεν έπαιξε με την Ανόρθωση λόγω συμφωνίας, ενώ εκτός επιλογών είναι ο Μπογκτάν λόγω τιμωρίας.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εσκρίτσε: «Επέλεξα τον ιδανικό σύλλογο για το πρώτο μου βήμα εκτός Ισπανίας»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Παναθηναϊκός παίρνει Ερνάντεθ από τη Λεγκανές»

Ελλάδα

|

Category image

Ρωσικό «κτύπημα» με Τσερίσεφ

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Ιωάννου και Κάστανος οι stars της μεταγραφικής περιόδου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Λίβερπουλ κυνηγά την περίπτωση του Χεερτρούιντα της Σάντερλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Κινείται νομικά για όσους προσβάλλουν τους νεκρούς

Ελλάδα

|

Category image

Μαγιαμπέλα: Όταν τα σχέδια αλλάζουν για... καλό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναγκαία η υπέρβαση για την ΑΕΛ για να κρατηθεί ζωντανή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αν ο προπονητής έχει κότσια…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βυθισμένη σε αγωνιστική κρίση - Ψάχνει νέο ξεκίνημα με ΑΠΟΕΛ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Α. Παρέλλης στο «Γ»: Περηφάνια, δικαίωση, η… άγνωστη Κύπρος και ο διάδοχος που θα σπάσει το ρεκόρ του

Συνεντεύξεις

|

Category image

Το ποδόσφαιρο και η ψυχολογία...

Απόψεις

|

Category image

Παίρνει φόρα για ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τα δικαιολογημένα παράπονα των τηλεθεατών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πεντάρα, σερί και ενίσχυση - Η ΑΕΚ σε τροχιά τίτλου

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη