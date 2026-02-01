Αναγκαία η υπέρβαση για την ΑΕΛ για να κρατηθεί ζωντανή

Η ήττα από την Ανόρθωση ψαλίδισε τις ελπίδες για είσοδο στην εξάδα.

Υπάρχουν, όμως και η ΑΕΛ καλείται να κάνει ένα σερί νικών που θα της επιτρέψουν να πλησιάσει. Αρχής γενομένης από σήμερα (19:00) κόντρα στον συμπολίτη Άρη, τον οποίο κέρδισε πριν λίγες μέρες στο κύπελλο.

Με 27 βαθμούς, η Λεμεσιανή ομάδα είναι στο -10 από την 4η θέση που δεν προσφέρει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και σε αυτή τη θέση είναι η «Ελαφρά Ταξιαρχία». Έτσι με νίκη, θα ψαλιδίσει τη διαφορά και θα πάει... ντοπαρισμένη στο νοκ άουτ ματς κυπέλλου με την Ομόνοια στο ΓΣΠ την προσεχή Τετάρτη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, επιστρέφει με τον Άρη ο Παρούτης ο οποίος δεν έπαιξε με την Ανόρθωση λόγω συμφωνίας, ενώ εκτός επιλογών είναι ο Μπογκτάν λόγω τιμωρίας.