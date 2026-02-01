Ντέρμπι κορυφής στη Νέα Φιλαδέλφεια, δοκιμάζονται εντός ΠΑΟΚ και ΠΑΟ

Ήταν 26 Οκτωβρίου όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 2-0 την ΑΕΚ στον Πειραιά, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο αλάτι στις ανοιχτές πληγές που είχε τότε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Έκτοτε, κύλισε μπόλικο νερό στ’ αυλάκι. Η Ένωση κατέγραψε εννέα νίκες και μία ισοπαλία στις 10 αγωνιστικές που ακολούθησαν, ανεβαίνοντας έστω με παραπάνω αγώνα από Πειραιώτες και ΠΑΟΚ στην κορυφή της Super League.

Κι έχει την ευκαιρία να διατηρηθεί εκεί, αν «εκμεταλλευτεί» την… πανηγυρική διάθεση αλλά και την κούραση –σωματική και πνευματική– που θα έχουν οι ερυθρόλευκοι που έρχονται από τη νίκη με 2-1 επί του Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Νίκη που έστειλε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδιάμεση φάση του UEFA Champions League, καθιστώντας ακόμη πιο… βαρύ μα και ελπιδοφόρο τον Φεβρουάριο, ο οποίος συνεχίζεται με το ταξίδι στην Τρίπολη για το εξ αναβολής ματς με τον Αστέρα (4/2, 18:30 - «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»).

Εντός έδρας δοκιμασίες έχουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα και πριν τη μεταξύ τους –πρώτη– συνάντηση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (4/2, 20:30 - «Απόστολος Νικολαΐδης»). Οι ασπρόμαυροι, επηρεασμένοι από τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών, γνώρισαν την ήττα με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία. Ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου κι ενώ είχαν προηγηθεί επτά διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα θα έχει πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά τα «λιοντάρια» χρειάζονται βαθμούς για να αυξήσουν τις πιθανότητες παραμονής.

Οι πράσινοι, με πάρα πολλές απουσίες, έμειναν στο 1-1 με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ και τώρα περιμένουν την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ εμφανίζει πολύ κακό πρόσωπο στη Super League και σαφώς καλύτερο στην Ευρώπη, κάτι που θέλει να εκμεταλλευτεί το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο. Η Κηφισιά, που δεν έπαιξε την περασμένη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, μετά από τέσσερις σερί ισοπαλίες ηττήθηκε στις Σέρρες, και η οκτάδα πια είναι σε κίνδυνο.

Στο Αγρίνιο κοντράρονται δυο από τις απογοητεύσεις της σεζόν, Παναιτωλικός και Άρης. Με την ήττα στο Παγκρήτιο από τον ΟΦΗ (1-0), τα «καναρίνια» συμπλήρωσαν έξι διαδοχικές ήττες σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο – μάλιστα για τη δεύτερη διοργάνωση ήταν από… τον Άρη με 2-0 στου Χαριλάου. Φυσιολογικά ο Γιάννης Αναστασίου βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση όπως άλλωστε κι ο Μανόλο Χιμένεθ, με τους Θεσσαλονικείς να μην έχουν νίκη στη Super League μέσα στο 2026 (0-2-1) και να βλέπουν με… τα κιάλια την τετράδα. Εκεί όπου βρίσκεται αγκυροβολημένος εδώ και καιρό ο Λεβαδειακός. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έμεινε όρθια και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από τον Άρη – η ισοπαλία έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε επιτυχιών στις εγχώριες διοργανώσεις κι ενώ ακολουθεί ο πρώτος ημιτελικός με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (4/2, 18:00). Ο Αστέρας Τρίπολης, παρά την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς, ηττήθηκε από την ΑΕΚ (0-1) συμπληρώνοντας έξι αγώνες δίχως νίκη εντός συνόρων, ενώ μεσοβδόμαδα θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση μέσα στο 2026 και το πιστοποίησε (και) με τη νίκη 1-0 επί του Παναιτωλικού. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πλησίασε την οκτάδα και ίσως το μυαλό όλων είναι στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό. Η αναμέτρηση των Κρητικών με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι είναι μια ευκαιρία για το συγκρότημα του Ντούσαν Κέρκεζ να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις. Πρόκειται για το δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι, μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, κι ενώ είχε προηγηθεί το (εκτός έδρας) επιβλητικό 3-0 επί του Βόλου. Στο Πανθεσσαλικό, τέλος, διεξάγεται το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα σε Βόλο και ΑΕΛ. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο έχει… πάρει την κάτω βόλτα όπως μαρτυρά το καρέ ηττών σε Super League και Κύπελλο. Εκ διαμέτρου αντίθετη η πορεία των «βυσσινί» του Σάββα Παντελίδη καθώς με τις δυο εντός έδρας επιτυχίες – επί των Άρη και Πανσερραϊκού, αμφότερες με σκορ 1-0 – κατάφεραν να ξεκολλήσουν από την προτελευταία θέση.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026

16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

17:30 Παναθηναϊκός – ΑΕ Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός