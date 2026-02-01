ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αν ο προπονητής έχει κότσια…

Η διαχείρηση των ακαδημιών και η γελοία δικαιολογία.

Υπάρχουν νεαροί παίκτες στις ακαδημίες. Και που «φωνάζουν» πως μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το θέμα είναι να υπάρχει στην άκρη του πάγκου ένας προπονητής, που να μην «φοβάται» και μία διοίκηση που να έχει ψηλά στην ατζέντα της, την εκκόλαψη παικτών από τα φυτώριά της. Όμως το σημαντικό είναι ο προπονητής.

Αν αυτός έχει κότσια, τότε οι νεαροί γίνονται και πρωταγωνιστές. Ο προπονητής κάνει κουμάντο και εφόσον ο νεαρός είναι δουλευταράς, θα ανταμειφθεί. 

Προφανώς και μπορεί κάποιος να αδικηθεί. Ο καλός όμως δεν θα χαθεί. Και αν μείνει προσηλωμένος και πεισμώσει, θα επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο. Και πρέπει επιτέλους οι ομάδες να σταματήσουν να τους στέλνουν για να «ψηθούν». Αυτό είναι μία γελοία δικαιολογία.

Kρίστοφερ

Διαβαστε ακομη