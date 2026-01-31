Η αποστολή της Ομόνοιας με δύο απόντες

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποστολή της για τον αυριανό αγώνα με την Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. Η ενημέρωση:

«Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει του αυριανού, (01/02, 16:00) εντός έδρας, αγώνα απέναντι στην Κρασάβα για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος.Η αποστολή μας αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός προπονήσεων τις επόμενες μέρες. Εκτός αποστολής είναι και ο Ευάγγελος Ανδρέου λόγω ίωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΣΠ θα αρχίσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV».