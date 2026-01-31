Επισημοποιήθηκε το διπλό «κτύπημα» στα αριστερά!

Η Ομόνοια επισημοποίησε τη συνεργασία της με τον 31χρονο Σλοβένο Γιούρε Μπάλκοβετς και την επιστροφή του 21χρονου Κύπριου άσου Ανδρέα Χρίστου, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο το κεφάλαιο «αριστερός μπακ».

Η ανακοίνωση για τον Μπάλκοβετς:

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την Fatih Karagümrük για την απόκτηση του 31χρονου διεθνούς Σλοβένου, Jure Balkovec, που αγωνίζεται ως αριστερό μπακ και στο κέντρο της άμυνας.

Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι διάρκειας 1.5 χρόνο.

Ο Jure Balkovec αγωνιζόταν από το 2020 στο πρωτάθλημα Τουρκίας με τα χρώματα της Fatih Karagümrük και της Alanyaspor. Προηγουμένως ήταν για 2.5 χρόνια στην Ιταλία όπου έπαιξε στις Hellas Verona, Empoli και Bari. Το ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας το έκανε στην NK Domžale Σλοβενίας, με την οποία στέφθηκε κυπελλούχος. Μετρά 39 συμμετοχές με την εθνική Σλοβενίας.

Καλωσορίζουμε τον Jure Balkovec στην οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία»!

Η ανακοίνωση για την επιστροφή του Χρίστου:

«Ενημερώνουμε πως ο Αντρέας Χρίστου επιστρέφει από τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, καθώς ενεργοποιήσαμε σχετικό όρο του συμβολαίου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Αντρέας αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Καλωσορίζουμε ξανά πίσω στην ΟΜΟΝΟΙΑ τον Αντρέα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!».