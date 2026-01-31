ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή στα μεταγραφικά: Ο Χρίστου παίζει με ΑΠΟΕΛ και ξαναφορά τα πράσινα της Ομόνοιας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή στα μεταγραφικά: Ο Χρίστου παίζει με ΑΠΟΕΛ και ξαναφορά τα πράσινα της Ομόνοιας

Νέα πρόκληση για τον 20χρονο άσο.

Σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τα μεταγραφικά της Ομόνοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρέας Χρίστου επιστρέφει στην Ομόνοια για να δώσει βοήθειες στο αριστερό άκρο της άμυνας, θέση που έμεινε «ορφανή» μετά τη φυγή του Χαμάς και τον τραυματισμό του Κίτσου.

Ο 20χρονος αριστερό μπακ, θα αγωνιστεί στον σημερινό αγώνα Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ και έπειτα θα ενσωματωθεί με τους πράσινους. Στην Ομόνοια σκέφτονταν εδώ και μέρες να διακόψουν τον δανεισμό του παίκτη και τελικά πήραν την απόφαση να το πράξουν.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το διάστημα που η Ανόρθωση είναι ευάλωτη και το πληρώνει ακριβά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Υπόθεση Αντετοκούνμπο: Η στάση των Καβαλίερς και ο παίκτης «κλειδί» για ένα πιθανό deal

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντυπωσιακή η εθνική Πόλο Γυναικών, χαστούκισε την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ένωση 2-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βαθμολογικό άλμα για Καρμιώτισσα - Εδραιώθηκε στη 2η θέση η ΠΑΕΕΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στο «ΑΕΚ Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στα κυανόλευκα ο Μίντεντορπ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεταγραφική κίνηση-αστραπή για Ολυμπιακό μετά τη φυγή Χρίστου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Επίσημα Μαντσίνι!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVΕ: Εθνικός - Πάφος FC 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή στα μεταγραφικά: Ο Χρίστου παίζει με ΑΠΟΕΛ και ξαναφορά τα πράσινα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ξανά στην αγορά για χαφ, περιμένει μέχρι αύριο τον Καμαρά

Ελλάδα

|

Category image

Οι εκλεκτοί των Θελάδες και Φερέιρα στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστροφές που κάνουν... θόρυβο στην Κύπρο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Άρης απαντάει στις... φυγές με μία σούπερ κυπριακή κίνηση!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη