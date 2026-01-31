Ανατροπή στα μεταγραφικά: Ο Χρίστου παίζει με ΑΠΟΕΛ και ξαναφορά τα πράσινα της Ομόνοιας

Σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τα μεταγραφικά της Ομόνοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρέας Χρίστου επιστρέφει στην Ομόνοια για να δώσει βοήθειες στο αριστερό άκρο της άμυνας, θέση που έμεινε «ορφανή» μετά τη φυγή του Χαμάς και τον τραυματισμό του Κίτσου.

Ο 20χρονος αριστερό μπακ, θα αγωνιστεί στον σημερινό αγώνα Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ και έπειτα θα ενσωματωθεί με τους πράσινους. Στην Ομόνοια σκέφτονταν εδώ και μέρες να διακόψουν τον δανεισμό του παίκτη και τελικά πήραν την απόφαση να το πράξουν.