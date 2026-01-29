Ομονοιάτικο «ντου»!

Το πρώτο που βγήκε προς τα έξω όσον αφορά τον Νοτιοαφρικανός εξτρέμ, ήταν πως αποχωρεί από τον Άρη με πιθανό προορισμό το εξωτερικό.

Μέσα σε πολύ σύντομο ωστόσο χρονικό διάστημα, το τριφύλλι κατάφερε να εξασφαλίσει το «ναι» του ποδοσφαιριστή ο οποίος παραμένει τελικά στη Κύπρο.

Εννοείται πως πρόκειται για μία πολύ σπουδαία κίνηση, παρόλα αυτά credits πρέπει να πάνε και στους υπεύθυνους προγραμματισμού της ομάδας…

ψ.