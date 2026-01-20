ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείνει σύντομα το θέμα Οντουμπάτζο στην Ομόνοια

Κλείνει σύντομα το θέμα Οντουμπάτζο στην Ομόνοια

Όπως όλα δείχνουν προχωράει η υπόθεση του Άγγλου αμυντικού και θα ενταχθεί στο ρόστερ των πρασίνων

Mετά τις πληροφορίες (διαβάστε ΕΔΩ) που κυκλοφόρησαν στην Κύπρο σχετικά με τον Μόουζες Οντουμπάτζο και την Ομόνοια, η πιθανότητα ένταξης του Άγγλου μπακ στους πράσινους ενισχύεται και από τις πληροφορίες στην Ελλάδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελλαδικής ιστοσελίδας sport24.gr έχουν συμφωνηθεί τα πάντα και είναι κοντά στην οριστικοποίηση της μεταγραφής.

Το ρεπορτάζ αναφέρει:

Παρελθόν από την ΑΕΚ αναμένεται να αποτελέσει ο Μόουζες Οντουμπάτζο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24, βρέθηκε η χρυσή τομή με την Ομόνοια ώστε να συνεχίσει ο Άγγλος μπακ στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνοιας ως ελεύθερος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στον Οντουμπάτζο στο παιχνίδι με τον Άρη, καθώς δεν ήταν διαθέσιμος ο Λάζαρος Ρότα, ωστόσο δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του. Πλέον πίσω από τον Έλληνα διεθνή ακραίο αμυντικό υπάρχει και ο Μαρτίν Γκεοργκίεβ που έκανε ντεμπούτο κόντρα στον Παναθηναϊκό, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Ο Οντουμπάτζο αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την Ένωση με μεταγραφή από τον Άρη. Συνολικά έπαιξε 24 φορές με τα κιτρινόμαυρα και πέτυχε ένα γκολ, αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την περσινή σεζόν που έδωσε πρόκριση στην ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Διαβαστε ακομη