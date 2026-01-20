ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σενάριο με Οντουμπάτζο και Ομόνοια

Προσπάθεια για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας

Σύμφωνα με τελευταίες λεπτομέρειες η Ομόνοια εξετάζει την περίπτωση του Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2024 βρίσκεται στην ΑΕΚ Αθηνών.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται αρκετά από τον προπονητή της αθηναϊκής ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Ο Άγγλος, γεννημένος στο Γκρίνουιτς του Λονδίνου, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία της Μίλγουολ και στη συνέχεια μεταπήδησε σε αυτήν της Λέιτον Όριεντ, με την οποία υπέγραψε και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Έπαιξε σε Σεντ Άλμπανς Σίτι (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2010), Σάτον Γιουνάιτεντ (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012) και Μπίσοπς Στόρτφορντ (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012).

Το καλοκαίρι του 2014 υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Μπρέντφορντ, ενώ τον Αύγουστο του 2015 η Χαλ δαπάνησε περίπου 5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Το καλοκαίρι του 2018 επέστρεψε στη Μπρέντφορντ και τον επόμενο Ιούλιο πήρε μεταγραφή στη Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Το καλοκαίρι του 2021 υπέγραψε στην Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, ενώ ένα χρόνο αργότερα ταξίδεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη, προτού μεταπηδήσει, τον Ιούλιο του 2024 στην ΑΕΚ.

  

