Το προφίλ της Ριέκα

Η Ομόνοια παρουσιάζει τα πρώτα στοιχεία της αντιπάλου της στα νοκ άουτ του Conference League

Επόμενη αντίπαλος μας στα playoffs του Κόνφερενς Λιγκ είναι η Ριέκα από την Κροατία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο Σύλλογο στην Βαλκανική χώρα που προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να έχει καλές πορείες και στην Ευρώπη.

Έχει στην τροπαιοθήκη της συνολικά 13 τρόπαια, μεταξύ άλλων 2 πρωταθλήματα και επτά κύπελλα Κροατίας.

Έδρα της είναι το στάδιο «Ρουντέβιτσα», χωρητικότητας 8279 θεατών.

Το transfermarkt κοστολογεί την αξία του ρόστερ της στα 36 εκ. ευρώ. Ξεχωρίζουν οι διεθνείς Κροάτες μέσοι, Τόνι Φαρκ και Νίκο Γιάνκοβιτς.

Έχει στο ρόστερ της 40 ποδοσφαιριστές εκ των οποίων οι 21 είναι ξένοι. Ο μέσος όρος ηλικίας της ομάδας είναι τα 25 χρόνια, ενώ διαθέτει 7 διεθνείς ποδοσφαιριστές. Προπονητής της από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι ο 49χρονος Ισπανός, Βίκτρο Σάντσεθ.

Έχει δώσει 17 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην 5η θέση με 24 βαθμούς, έχοντας 6 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες.

 

