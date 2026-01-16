Τότεναμ και Φούλαμ θέλουν τον Παλίνια

Η Τότεναμ, μετά από σχετική εισήγηση του Τόμας Φρανκ, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Μπάγερν Μονάχου για να κρατήσει τα δικαιώματα του Ζοάο Παλίνια, ο οποίος παίζει δανεικός στο Λονδίνο από την πρωταθλήτρια Γερμανίας, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «talkSPORT», με τη Φούλαμ να θέλει να τον εντάξει ξανά στο ρόστερ της.

Ο 30χρονος Πορτογάλος αμυντικός μέσος από τις πρώτες αγωνιστικές έχει αποδείξει τη χρησιμότητα του και ο Φρανκ τού έχει αρκετές ευκαιρίες στη βασική ενδεκάδα των «Σπερς».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η αγγλική ομάδα είχε συμφωνήσει με την ομάδα του Μονάχου στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα 25 εκατ. ευρώ, την οποία θέλει να ενεργοποιήσει από τώρα. Αν η Τότεναμ δεν προχωρήσει στην απόκτηση του, τότε το καλοκαίρι η Φούλαμ θα καταθέσει πρόταση για να τον πάρει ξανά στο δυναμικό της.

