Ο Λίνγκαρντ έχει πρόταση επιστροφής στην Αγγλία

Ο Τζέσι Λίνγκαρντ, άλλοτε μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, αποχώρησε από την FC Σεούλ και ψάχνει για νέα ομάδα. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ είναι τώρα σ' επαφές με τη Ρέξαμ, που αγωνίζεται στη Championship.

Ο 33ρονος άσο εντάχθηκε στο δυναμικό της FC Σεούλ στις αρχές του 2024, ύστερα από μια σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, ωστόσο αποφάσισε να φύγει από την ομάδα της Νότιας Κορέας.

Ο Λίνγκαρντ κατέγραψε 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για λογαριασμό της FC Σεούλ, με τη φανέλα της οποίας είχε συνολικό απολογισμό 19 γκολ και 10 ασίστ. Στην πρώτη σεζόν του, βοήθησε την ομάδα από τη Νότια Κορέα να τερματίσει τέταρτη στην K-League και να εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για το Champions League Elite της Ασίας.

sdna.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

