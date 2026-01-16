Ο Λίνγκαρντ έχει πρόταση επιστροφής στην Αγγλία

Ο 33ρονος άσο εντάχθηκε στο δυναμικό της FC Σεούλ στις αρχές του 2024, ύστερα από μια σεζόν στη Νότιγχαμ Φόρεστ, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, ωστόσο αποφάσισε να φύγει από την ομάδα της Νότιας Κορέας.

Ο Λίνγκαρντ κατέγραψε 67 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις για λογαριασμό της FC Σεούλ, με τη φανέλα της οποίας είχε συνολικό απολογισμό 19 γκολ και 10 ασίστ. Στην πρώτη σεζόν του, βοήθησε την ομάδα από τη Νότια Κορέα να τερματίσει τέταρτη στην K-League και να εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για το Champions League Elite της Ασίας.

sdna.gr